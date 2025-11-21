北, 또 휴전선 침범… 군사회담 제안엔 침묵

우리 군 당국이 군사분계선(MDL) 기준선 설정을 논의하기 위한 남북 군사회담을 공식 제안한 지 이틀 만인 19일 북한이 또다시 MDL을 침범했다. 군 당국의 회담 제안에 아무런 반응을 보이지 않은 북한이 또다시 MDL을 월선한 것이다.
합동참모본부는 20일 “우리 군은 비무장지대(DMZ) 내에서 북한군의 정전협정 위반 행위가 발생해 정해진 절차에 따라 대응했다”고 밝혔다. 이날 합참은 어느 지역에서, 언제, 어떤 방식의 정전협정 위반 행위가 발생했는지 밝히지 않았다.
다만 복수의 군 소식통에 따르면 19일 DMZ 일대에서 수풀 제거 등 이른바 불모지 작업을 하던 북한군 여러 명이 곡괭이 등 작업 장비를 든 채로 MDL을 넘어왔고, 우리 군이 경고방송과 경고사격을 하자 곧바로 MDL 이북으로 돌아갔다. 이들은 10명 미만이었다고 군 소식통은 전했다.
앞서 국방부는 17일 MDL 기준선 설정 문제를 논의하기 위한 남북 군사당국회담 개최를 북한에 제안했지만 북한은 아직 아무런 반응을 보이지 않고 있다. 국방부는 최근 북한군이 비무장지대 내 MDL 일대에서 지뢰 매설 등의 작업을 하는 와중에 MDL을 자주 침범하고 있다며 이 같은 상황이 우발적 충돌로 이어질 것을 우려해 군사회담을 제안한다고 밝힌 바 있다.
