“조용히 해 이 XX야”…전광훈, 유튜버 ‘빤스’ 질문에 격분한 순간

서울 폭동 사태 배후 혐의로 경찰 조사를 받기 위해 출석한 전광훈 사랑제일교회 목사가 현장에서 ‘내란 빤스’라는 조롱을 듣고 분노해 욕설을 내뱉는 장면이 포착됐다.
18일 전 목사는 특수건조물침입·특수공무집행방해 교사 혐의 피의자 신분으로 서울경찰청 안보수사과에 출석했다. 그는 취재진 앞에서 조사 관련 입장을 밝히던 중 한 유튜버의 돌발 질문에 격한 반응을 보였다.
● “목사님 어떤 빤스 입고 오셨어요” 조롱에 욕설·반발한 전광훈 목사
전 목사는 기자들의 질문을 받던 중 한 유튜버로부터 ‘목사님 어떤 빤스 입고 오셨어요’라는 소리를 듣고 “조용히 해”, “저 사람 누구야”, “저런 사람 쫓아내”라며 격한 반응을 보였다.
하지만 전 목사는 유튜버로부터 ‘어떤 빤스 입고 오셨어요? 내란 빤스 입고 오셨습니까’라는 조롱을 듣자 “조용히 해 이 개XX아”라며 욕설을 했다. 그러면서 “저런 X들 때문에 기자회견이 안 된다”며 불쾌감을 감추지 않았다.
● ‘빤스 발언’ 논란은 2005년부터…전광훈 “왜곡 보도였다” 주장 유지
전 목사의 ‘빤스’ 관련 논란은 이번이 처음이 아니다. 그는 2005년 대구의 한 교회에서 열린 목회자 집회에서 “젊은 여집사에게 빤스 내려라 해서 그대로 하면 내 성도요, 거절하면 내 성도 아니다”라는 취지의 발언을 하며 큰 논란을 일으킨 바 있다.
당시 언론 보도가 이어지자 전 목사는 “성도의 신뢰를 목회자가 악용해선 안 된다는 의미였는데, 언론이 말을 앞뒤 잘라 왜곡 보도했다”고 반박했다. 이후에도 그는 여러 차례 해당 발언이 오해라고 주장해 왔다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
