李대통령 UAE 도착…전투기 4대 호위 비행 ‘국빈 예우’

남아프리카공화국에서 열리는 주요20개국(G20) 정상회의 참석 등을 위해 중동·아프리카 순방길에 오른 이재명 대통령이 17일(현지 시간) 아랍에미리트(UAE) 수도 아부다비에 도착했다. 취임 후 첫 중동국가 방문이다.
이 대통령은 이날 오후 8시경 UAE 아부다비공항에 도착했다. 이 대통령은 짙은 남색 정장, 김혜경 여사는 검은색 정장 차림으로 대통령 전용기인 공군 1호기를 나섰다.
우리 측에서는 전략경제협력 특사 임무 수행을 위해 지난 13일 UAE로 출국했던 강훈식 대통령실 비서실장을 비롯해 박종경 주UAE 대사대리 내외, 장광덕 UAE 한인회장, 김귀현 민주평통 UAE 지회장 등이 공항에 나와 이 대통령 부부를 맞이했다.
UAE 측에서는 칼둔 칼리파 알 무바락 퍼스트아부다비뱅크(FAB) 비상임 이사 겸 이사회 운영위원회 의장, 마이사 빈트 살렘 알-샴시 국무장관, 사이드 무바락 라시드 알 하제리 국무장관, 압둘라 사이프 알 누아이미 주한대사 등이 마중을 나왔다.
이 대통령이 탑승한 공군 1호기가 영공에 진입했을 당시 UAE 전투기 4대가 국빈에 대한 예우 차원에서 호위 비행을 했다. 이 대통령은 2박3일 간 국빈 자격으로 UAE에 머물며 정상회담 등 일정을 소화한다. UAE는 중동국가 중 유일하게 한국과 ‘특별 전략적 동반자 관계’를 맺고 있다.
이 대통령은 이날 현충원과 자이드 빈 술탄 알 나흐얀 UAE 초대 대통령의 영묘 방문으로 일정을 시작한다. 저녁에는 재외동포와 만찬 간담회를 갖는다.
18일에는 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령과 정상회담을 갖고 양국 간 인공지능(AI)·방위산업 등 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결할 예정이다. 19일에는 한-UAE 비즈니스 라운드테이블에 참석해 양국 경제인 간 협력 촉진을 지원할 계획이다.
