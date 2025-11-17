동아일보

정청래, 지스타서 ‘승부조작 선수’ 언급 하루만에 사과

“너무 생각난다” 언급했다 논란
“게임 팬들께 실망 드린 점 사과”

정청래 더불어민주당 대표가 14일 부산 해운대구 벡스코에서 열린 글로벌 게임전시회 ‘지스타 2025’ 행사장을 방문, 게임업체 관계자 및 게임 캐릭터 모델 등과 기념사진을 찍고 있다. 2025.11.14. 뉴시스
정청래 더불어민주당 대표가 14일 부산 해운대구 벡스코에서 열린 글로벌 게임전시회 ‘지스타 2025’ 행사장을 방문, 게임업체 관계자 및 게임 캐릭터 모델 등과 기념사진을 찍고 있다. 2025.11.14. 뉴시스
더불어민주당 정청래 대표(사진)가 14일 부산에서 열린 국제 게임 전시회 ‘지스타(G-STAR) 2025’ 관련 간담회에서 승부 조작 혐의로 퇴출당한 전 프로게이머 마재윤 씨를 언급했다가 일부 게이머 등이 반발하며 논란이 일자 하루 만에 공식 사과했다.

정 대표는 15일 소셜네트워크서비스(SNS)에 “어제 부산 G-STAR 현장 방문에서 추억의 스타크래프트 레전드 선수들을 호명하는 과정에서 특정인을 언급함으로써 팬들께 실망과 상처를 드린 점에 대하여 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

이어 “스타크래프트를 사랑하고 스타의 역사를 함께 써온 팬분들께 정말 죄송하다. 잘 살피지 못한 제 불찰이고 잘못”이라며 “게임산업에 대한 전문가들의 정책 조언을 잘 경청하고, 좀 더 E스포츠 게임산업이 발전할 수 있도록 대안을 내고 정책에 반영되도록 최선을 다하겠다”고 했다.

정 대표는 전날 부산 벡스코 제1전시장에서 진행한 ‘K-게임 미래 전략을 위한 현장 간담회’에서 17대 국회 때 게임산업진흥법 통과에 자신이 역할을 했다는 점을 거론하면서 “그때 세계적인 명성을 날렸던 임요환 선수를 비롯해서 이윤열, 홍진호, 마재윤, 박성준 이런 선수들이 너무 생각이 난다”고 했다. 이어 “근데 이 선수들은 지금 어디 가서 뭐 하고 있지”라고 물은 뒤 “제도권 내에서 자리 잡지 못하고 있는 현실도 제가 잘 알고 있다”고 했다.

마 씨는 2010년 승부 조작 혐의로 징역 1년에 집행유예 2년, 사회봉사 120시간 등을 선고받고 게임업계에서 퇴출됐다. 논란이 일자 정 대표는 이후 기자들과 만나 “제가 언급한 선수 중 불미스러운 일도 있었다”고 했다.

조권형 기자 buzz@donga.com
