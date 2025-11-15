조국 ‘대장동 토론’ 거부에…한동훈 “특혜사면 밥값해라” 또 저격

조국 전 조국혁신당 비상대책위원장이 한동훈 전 대표의 대장동 공개토론 제안을 거부한 가운데, 한 전 대표가 다시 “도망가지마라”고 저격했다.
한 전 대표는 15일 페이스북에 ‘조국, 도망가지 말고 특혜사면 밥값해라’라는 제목의 글을 올리며 “조국 씨가 잊은 것 같은데, 제가 갑자기 당신에게 토론하자한 것이 아니라, 당신이 먼저 대장동 불법 항소포기를 이슈화하던 저를 상대로 ‘법대교수티 낸다’면서 ‘대장동 사건은 추징하는 게 잘못된 거고 피해자가 민사소송해야 하는 것’이라고 헛소리해서 저의 토론제의가 시작된 것”이라고 주장했다.
한 전 대표는 “조국 씨는 이재명 대통령에게 탈옥같은 특혜사면으로 은혜받은 ‘밥값’하려고 이 대통령(의) 사실상 공범인 대장동 일당을 적극 편드는 거겠지만, 이렇게 모양 빠지게 도망가면 지금까지 한 밥값도 다 날아간다”며 “‘토론에 응할 생각은 없다. 단, 이하는 말한다’면서 근엄하게 딴소리하며 도망가려 하는데, 토론에서 조국 씨 떠들고 싶은 대로 주제 제한 없이 다 받아주겠다”고 했다.
이날 조 전 비대위원장은 페이스북에 “한동훈 씨의 칭얼거림에 응할 생각이 없다”며 “이재명 대통령에게 사과하고, 나에게 토론을 하자고 징징거릴 시간이 있다면 수사받을 준비부터 하라”고 비판했다.
조 전 비대위원장의 해당 발언은 한 전 대표가 이보다 앞서 페이스북에 “대장동 일당 편 전직 교수 조국 씨, 불법 항소 포기 사태를 놓고 ‘대장동 일당 편 VS 국민 편’ 중 누가 맞는지 국민 앞에서 ‘야수답게’ 공개토론하자”며 시장과 장소, 방송 출연까지 모두 맞추겠다고 제안했다.
조 전 위원장은 이 같은 한 전 대표를 향해 “사실을 왜곡해 공격하는 정치검사의 전형적 수법”이라며 “요즘 표현을 빌리면 한동훈 씨는 국민의힘 내부에서도 전망이 없는 상태라 ‘긁힌 상태’처럼 보이다”고 꼬집었다.
댓글 0