버티던 노만석 “떠날땐 말 없이…검찰은 입 무거워야”

대장동 항소 포기 닷새만에 사의
하루 휴가뒤 출근해 정상업무 수행
정례 부장회의서도 거취 밝히지않아
“사퇴 안하기로 맘 굳혔나” 얘기 돌아
검사장들 “용퇴 필요”에 결국 사직 표명
“떠나는 사람은 말 없이 갈랍니다.”
노만석 검찰총장 권한대행은 사의를 표명한 직후 12일 오후 6시 45분 서울 강남구 자택 앞에서 동아일보 기자와 만나 이렇게 말했다. 대장동 사건 항소 포기 이후 일선 검사장부터 초임 검사에 이르기까지 사퇴 요구가 빗발친 지 5일 만이었다.
노 권한대행은 항소 시한 마지막 날이었던 7일 오후 이진수 법무부 차관과 통화한 내용을 묻는 질문엔 “검찰은 입이 무거워야 한다. 내가 배운 것 그것 뿐”이라고 말을 아꼈다. 이날 출근한 뒤 오전까지 정상적으로 업무보고를 받다가 오후에 전격 사의를 표명한 배경에 대해선 “할 건 해야죠, 업무는 받아야죠”라며 “떠나는 사람이 뭔 말을 합니까”라고만 했다. 이어 홀가분한 표정을 지어보이며 “편할 때 말조심 해야 한다”며 “나중에 이야기하겠다”고 자택 안으로 들어섰다.
● “버틸수록 혼란 커진다는 판단에 사퇴”
노 권한대행은 이날 오전 8시 40분 서울 서초구 대검찰청 청사로 출근할 때까지만 해도 사퇴 의사를 밝히지 않았다. 출근 직후 그는 대검 검사장들과의 정례 부장회의에서도 사퇴하겠다는 뜻을 밝히지는 않은 것으로 알려졌다. 노 권한대행은 원래 예정돼있던 대검 산하 자문위원회 위원들과 오찬 일정도 수행하겠다는 뜻을 밝혔지만, 참모진의 만류로 결국 참석하지 않은 것으로 전해졌다. 주변에 “(자리에) 욕심이 없다”고 말한 뒤 11일 하루 동안 휴가를 내고 거취를 고심하면서 이날 사퇴 의사를 밝힐 것이라는 예상과 다른 행보였다. 이 때문에 검찰 내부에선 “사퇴하지 않는 방향으로 마음을 굳힌 것 아니냐”는 얘기도 흘러나왔다.
그러자 대검 검사장들은 이날 부장회의를 마친 뒤 기획조정실장실에 모여 회의를 이어갔고, 노 권한대행에게 “책임을 지고 용퇴할 필요가 있다”는 의견을 전달했다고 한다. 결국 노 권한대행은 오후 5시 20분경 자신의 사무실에서 모인 대검 검사장들에게 사직 의사를 전달했다고 한다. 노 권한대행은 퇴임식에서 짧은 소감을 밝힐 예정이라고 한다. 아직 퇴임식 일정은 정해지지 않았다.
검찰 관계자는 “노 권한대행이 물러나지 않고 버틸 경우엔 오히려 검찰 조직 내부의 혼란만 키울 수 있다고 판단에 사퇴했을 것”이라고 말했다. 일선 지검장이 일제히 항소 포기 경위 설명을 요구하는 성명서를 내고 초임검사까지 거취 표명을 요구하는 상황에서 사퇴 시점이 늦어질수록 분란이 커질 수 있다고 판단했다는 것이다. 노 권한대행과 함께 근무했던 한 검찰 간부는 “(항소 포기를 결정했다는) 불명예를 벗고 싶어 고민했을 것”이라며 “사직 외에 다른 길이 있었을까 싶다”고 말했다.
● 항소 포기 책임 떠넘기는 檢-법무부
노 권한대행의 사의 표명에도 불구하고 당분간 항소 포기를 둘러싼 여진은 이어질 것으로 보인다. 일선 검사들은 항소 포기 경위를 설명하고 거취 표명하라고 요구했지만, 끝내 어떤 과정으로 항소 포기를 결정했는지 뚜렷하게 밝히지 않아서다. 노 권한대행과 가까운 한 검찰 관계자는 “이미 사직한 상황에서 (법무부와의) 소통 과정에 대해 상세하게 밝히고 싶은 마음은 없는 것으로 안다”고 전했다.
노 권한대행은 사실상 법무부가 반대해 항소를 포기했다는 취지로 주변에 설명했다. 하지만 정성호 법무부 장관을 비롯해 이진수 법무부 차관 등은 사실과 다르다며 공개적으로 선을 긋고 있다.
대통령실이 정 장관으로부터 노 권한대행의 면직안이 제청되면 수리하겠다는 방침이라고 밝히면서 법무부가 이르면 13일 사표를 수리할 수 있다는 관측이 나온다. 법무부 관계자는 “통상적인 절차에 따라 진행될 것”이라고 설명했다. 이에 따라 당분간 대검찰청은 차순길 기획조정부장이 권한대행을 맡는 ‘대행의 대행’ 체제로 운영될 예정이다.
2022년 문재인 정부 시절 ‘검수완박(검찰수사권 완전 박탈)’ 입법이 추진됐을 당시에도 김오수 검찰총장과 박성진 대검 차장이 잇따라 사직서를 내면서 당시 예세민 기조부장이 ‘대대행’ 역할을 맡을 뻔 했다. 하지만 박 차장이 사표가 수리되지 않은 상태에서 후임 임명 때까지 출근하면서 대행 체제가 유지된 전례가 있다.
