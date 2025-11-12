장동혁 “재명이 아니라 재앙…이재명을 끝내야 한다”

국민의힘 장동혁 대표는 12일 국회 본청 앞 계단에서 열린 규탄대회에서 검찰의 대장동 사건 항소 포기를 비난하며 이렇게 외쳤다. 전날 대검찰청·법무부 청사 앞에서 잇달아 규탄대회를 개최한 데 이어 국회에서도 장외투쟁을 열어 대여 투쟁의 수위를 대폭 끌어올린 것.
장 대표는 전날처럼 이날도 ‘대통령’ 직함을 생략한 채 “법 앞에 예외가 있다면 그것은 독재자다. 법 위에 서려고 하는 자가 있다면 그것은 독재자다”라며 “그래서 이재명은 독재자다”라고 목소리를 높였다. 이 대통령에 대한 탄핵론도 재차 거론했다.
● 張 “이재명을 끝내야 한다”
이날 국민의힘은 소속 의원들과 전국 당원들이 참석하는 ‘대장동 일당 7400억 국고 환수 촉구 및 검찰 항소 포기 외압 규탄대회’를 열고, 외압 의혹의 ‘몸통’으로 이 대통령을 정조준하며 탄핵을 주장했다.
장 대표는 “항소 포기는 이재명에 대한 공소 취소로 가기 위한 시작에 불과하다”면서 “검찰이 포기한 대장동 사건을 국민에게 항소 제기한다”고 밝혔다. 이어 “국민들께서 심판해 달라. 이재명을 끝내야 한다. 이 정권을 끝내야 한다”고 목소리를 높였다. 장 대표는 이날 내란 특검(특별검사 조은석)이 황교안 전 국무총리를 내란 선동 혐의로 체포한 것도 언급하면서 “여러분 전쟁이다. 우리가 황교안이다. 뭉쳐서 싸우자”면서 “우리가 이재명을 탄핵하는 그날까지 함께 뭉쳐서 싸우자”고 했다.
송언석 원내대표도 연단에 올라 “이재명 대통령은 자신이 대장동 설계를 했다고 직접 발언했다”면서 국정조사와 특검을 요구했다. 송 원내대표는 “(정성호 법무부 장관은) 항소 포기 외압을 자백했다. 조폭이나 다름없는 외압”이라며 “이재명 정권 자체가 대장동 범죄 정권”이라고 말했다. 이어 “(이 대통령의 측근인) 김현지, 정진상, 김용 이 세 사람이 대장동 1심 판결문 속 ‘성남시 수뇌부’ 그분의 핵심 실세 3인방”이라며 “지금 그분들이 온갖 인사농단, 범죄 지우기 등 온갖 작당들을 하고 있다”고 비판했다.
법조계 출신 의원들도 마이크를 잡고 정 장관의 사퇴를 촉구했다. 박형수 의원은 “장관, 총장 대행, 대통령에게 책임을 묻기 위해 국정조사를 실시해야 하고, 그것도 안 되면 탄핵해야 한다”고 말했다. 주진우 의원은 “(대장동 일당인) 김만배와 남욱이 이 대통령을 불까봐 두려워서 (검찰이) 봐주기 한 것 아니냐”고 비판했다.
집회 참석자들은 ‘사법정의 사망선고’, ‘대장동 항소 포기 외압실체 특검하라’ 등의 손팻말을 흔들며 “대장동 일당 옹호하는 민주당도 공범이다” 등의 구호를 외쳤다. 국민의힘 사무처는 이날 규탄대회에 총 1만5000명이 참석했다고 주장했다. 경찰은 국회 내 집회여서 인원을 별도로 추산하진 않았다고 한다.
● 韓 “항소 포기 공개 토론하자”
국민의힘 한동훈 전 대표도 협공에 적극 나섰다. 이날 한 전 대표는 정부와 여권에 공개 토론을 제안하며서 “정성호 법무부 장관, 추미애 전 법무부 장관, 조국 전 법무부 장관 중 누구라도 대장동 일당에 대한 불법 항소 취소에 대해 저와 국민 앞에 공개 토론을 제안한다”며 “한 명이 아니라 여럿이라도 좋다”고 밝혔다. 이어 “언제든, ‘김어준 방송’을 포함한 어느 방송이든 저는 좋다”고 했다.
국민의힘 내부에선 친한(친한동훈)계까지 대여 공세에 동참하는 등 당이 모처럼 단합의 동력을 얻은 만큼 투쟁 집중도를 더 높여야 한다는 목소리도 나오고 있다. 한 재선 의원은 “대장동 사건은 7800억이 걸려 있어 국민이 분노할 수밖에 없는 사안이라 지금이 투쟁하기엔 적기”라고 말했다. 일각에선 거리로 나가는 등 장외투쟁의 수위를 더 높여한다는 주장도 제기된다. 국민의힘 지도부 관계자는 “아직 장외 투쟁 여부는 결정된 것이 없다”면서 “우선 국정조사와 여론전에 집중한 뒤 정부와 여당의 향후 대응에 따라 판단할 것“이라고 했다.
