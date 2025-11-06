대통령실 “김현지 용산 대기중…여야 합의되면 국감 출석”

이재명 대통령이 김현지 대통령실 제1부속실장에게 ‘국정감사 출석을 위해 경내에 대기하라’고 6일 지시했다. 김 부속실장 출석을 놓고 충돌한 여야가 의견을 좁힐 경우 김 부속실장은 이날 늦게라도 국감에 출석할 것으로 보인다.
대통령실은 이날 입장문을 내고 “대통령실은 국회 결정에 따라 국회 상임위에 출석한다는 입장에 변함없다”며 “이 대통령은 국회를 존중하는 차원에서 1부속실장의 국회 운영위 출석이 가능하도록 (용산 대통령실) 경내 대기를 지시했다”고 밝혔다. 이어 “1부속실장은 대통령의 경외 일정 수행 업무를 해야 함에도 대통령실에서 대기 중”이라고 알렸다.
앞서 국민의힘은 김 실장을 증인으로 불러 여러 의혹을 검증해야 한다고 주장해 왔다. 하지만 전날 여야의 합의 불발로 김 실장의 증인 채택은 무산됐다. 이날 오전 운영위 국감에서 여야는 김 실장의 출석 문제를 두고 파행을 거듭했다. 급기야 국민의힘 송언석 원내대표와 더불어민주당 이기헌 의원이 충돌하며 몸싸움까지 벌였다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0