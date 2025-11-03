조국 “李, 시진핑에 선물 황남빵에 ‘황제 皇’ 들어가…영리한 선택”

이재명 대통령이 한중 정상회담을 앞두고 시진핑(習近平) 중국 국가주석에게 경주 황남빵을 선물한 것을 두고 조국혁신당 조국 비상대책위원장이 “영리한 선택”이라고 했다.
조 위원장은 2일 자신의 페이스북에 “이 대통령이 (도널드) 트럼프 (미국) 대통령에게 신라 금빛 왕관을 선물한 것에 비해 시 주석에게 황남빵을 선물한 것은 덜 화제가 되는 것 같다”며 이같이 말했다. 그는 “황남빵은 경주 황남동(皇南洞), 옛 지명은 황촌(皇村)에서 시작된 빵”이라며 “여기에 ‘황제 황(皇)’ 자가 들어간다. 나의 뇌피셜로는 시 주석 또는 중국인들이 이 ‘황’ 자를 보게 될 것임을 예상하고 고르지 않았을까”라고 했다.
조 위원장은 “경주를 방문하는 중국 관광객들의 황남빵 구매를 촉진하는 효과도 노렸을 것”이라며 “영리한 선택”이라고 말했다. 이 대통령은 30일 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 11년 만에 방한한 시 주석에게 ‘경주의 맛을 즐기시길 바란다’는 메시지와 함께 갓 만든 황남빵을 한식 보자기에 포장해 전달했다. 시 주석은 이튿날인 31일 이 대통령과 첫 대면한 자리에서 “황남빵 맛있게 먹었다”고 말하기도 했다.
황남빵은 외교부의 심사를 거쳐 APEC 정상회의 공식 디저트로 선정됐다. 이 대통령은 지난달 24일(현지시간) 공개된 미 CNN와의 인터뷰에서 “APEC 경주에 오시면 십중팔구는 반드시 이 빵을 드시게 될 것”이라며 황남빵을 소개하기도 했다. 이 대통령은 APEC 정상회의 기간 외교부 장관에게 중국 외 모든 APEC 회원국 대표단에게도 황남빵을 선물하라고 지시했다고 대통령실 강유정 대변인이 밝힌 바 있다.
