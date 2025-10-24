안규백 “‘계엄버스’ 탄 군 장성 조사 끝내…결과 따라 인사조치”

“2명 보직 이동은 尹정권때 일…영전은 사실 아냐”
안규백 국방부 장관은 12·3 비상계엄 당시 계엄사령부 참모진 구성을 위해 버스에 탑승했던 장성들에 대해 “내란과 결부된 인사는 끝까지 조사해 조치할 것”이라고 말했다. 당시 충남 계룡대 육군본부에서 서울로 향하는 버스에 탑승했던 장성들이 수평 보직 이동하거나 영전했다는 비판 보도가 나오자 입장을 밝힌 것이다.
24일 안 장관은 페이스북을 통해 “대통령과 국방부 장관이 천명한 ‘내란 관여 인사 진급 배제 원칙’이 곡해되는 상황이 발생해 굉장히 안타깝다”며 이같이 말했다.
그는 “(버스에 탑승했던 인원 중) 장성 2명의 보직 이동은 윤석열 정권 시기 이뤄진 일”이라며 “버스 탑승 인원에 대해선 현재 조사 완료 후 다음 단계를 밟고 있다. 결과에 따라 적절한 인사 조치를 취할 예정”이라고 했다.
안 장관은 인사 조치가 즉각 이뤄지지 않은 이유에 대해 “국정감사 직전에 의혹 인사를 교체하면 해당 인사에 대해 당시 상황을 질의하는 것이 불가능해지며 정책 질의와 답변도 위축될 수 있어 시기를 조절한 것”이라고 설명했다. 이어 “국방부는 국감 기간에 입법부의 질의권을 존중할 책무가 있다”고 했다.
그는 “곧 군의 정기 인사가 예정돼 있다. 내란 의혹 인사에 대한 조치는 정확성이 생명”이라며 “무고한 사례가 발생하지 않도록 삼중, 사중 체크를 병행하고 있다. 문제가 식별된 인물은 정기 인사에서 자연스럽게 걸러지고 교체될 것”이라고 부연했다.
그러면서 “내란은 국헌 문란의 국가 대죄이기 때문에 우린 더더욱 정확함이 필요하다”며 “국방부는 앞으로도 흔들리지 않고 법과 원칙에 따라 인사 조처를 시행할 것”이라고 강조했다.
앞서 박안수 전 육군참모총장은 12·3 비상계엄 당시 계엄사령관으로 임명된 후 계엄사령부 구성을 위해 육군본부 참모진에게 서울 용산구 합동참모본부로 올 것을 지시했다.
장성급 12명과 영관급 20명 등 34명의 육군본부 주요 간부는 국회의 비상계엄 해제 의결 이후인 지난해 12월 4일 오전 3시 3분경 계룡대 육군본부에서 버스를 타고 서울로 출발했다가 30여 분 뒤 복귀했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
