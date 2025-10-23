국힘 “최민희 직권남용·방송법 위반으로 고발…과방위원장 권한 사유화”

국민의힘은 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 MBC 보도본부장에게 퇴장을 명령한 더불어민주당 소속 최민희 과방위원장을 경찰에 고발한다.
국민의힘 과방위원들은 이날 오후 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “최 위원장이 퇴장을 명령한 행위는 명백한 직권남용이자 방송법 위반으로 판단한다. 내일 고발장을 제출할 예정”이라고 말했다.
이어 “최 위원장은 지난 20일 국정감사 MBC 업무보고에서 전날 MBC의 보도가 불공정하다고 지적하면서 보도본부장에게 해명을 요구했다가 (본부장이) ‘개별 보도에 대한 질의는 부적절하다’며 답변을 거부하자 퇴장시키는 등 과방위원장 권한을 사유화했다”며 “이는 언론의 자유를 훼손하는 중대한 권력남용 행위로, 공영방송 독립성을 심각하게 침해한 것”이라고 했다.
과방위원들은 “과거 세월호 사건 때 당시 청와대 이정현 홍보 수석이 KBS에 전화해 보도에 개입했다는 이유로 대법원에서 벌금 1000만원형을 선고받았다”며 “최 위원장의 발언은 그보다 훨씬 중대한 사건”이라고 주장했다.
그러면서 최 위원장의 사퇴를 촉구했다. 과방위원들은 “최 위원장이 이런 독재적 발상을 기반으로 방송3법과 방송미디어통신위원회 설치법을 통과시킨 것도 잘 기억하고 있다”며 “최 위원장의 사퇴를 통해서 이런 과정들이 모두 바로잡혀지는 계기가 마련되기를 바란다”고 말했다.
