김혜경 여사 “한복 입으면 자세와 마음가짐 달라져”

이재명 대통령의 부인 김혜경 여사가 21일 한복의 날을 맞아 “국내외 공식 무대에서 한복의 아름다움과 품격을 널리 알리겠다”고 했다.
김 여사는 이날 오후 서울 종로구 의정부지 역사유적광장에서 열린 ‘2025 한복문화주간 기념행사’ 축사에서 “우리의 전통이 더욱 찬란히 빛날 수 있도록 최선을 다하겠다”며 이같이 말했다고 대통령실 안귀령 부대변인이 서면브리핑을 통해 전했다. 한복문화주간은 한복을 널리 알리고 일상 속 한복 입는 문화를 확산하기 위해 2018년부터 매년 개최되고 있다.
김 여사는 “한복은 이제 패션과 예술, 산업이 융합된 문화 콘텐츠로 굳건히 자리 잡았다”며 “세계가 주목하고 사랑하는 K-컬처의 중심에서 한복의 가치 또한 높아지고 있다”고 말했다. 김 여사는 외교 행사에서 한복을 주로 입었다. ‘영부인 외교’ 데뷔전인 6월 G7 정상회의 리셉션(환영 행사)에는 연노란색 치마와 녹색 저고리의 한복을 입고 참석한 바 있다.
김 여사는 기념행사 이후 한복 디자이너들을 만나 의견을 청취하고 노고를 격려했다. 디자이너들은 이 자리에서 김 여사에게 ”우리 한복에 깊은 애정과 관심을 보여주셔서 감사드린다”고 했고, 김 여사는 “한복을 입으면 자세와 마음가짐이 달라지는데 한복이 가진 힘이 있는 것 같다”고 화답했다.
김혜순 대표는 “한국인이라면 한 벌쯤 한복을 갖고 있을 수 있게 되길 바란다”고 말했다. 김남경 대표는 “지속적으로 활동하는 한복 디자이너에 대한 실질적 지원이 필요하다”고 했다. 송혜미 대표도 “한복인이라면 언제든지 세계에 한복을 알릴 수 있도록 준비가 돼 있어야 한다”며 “전통적 가치관과 현실적 마케팅에 대한 교육 등 정부의 지원이 필요하다”고 했다.
김 여사는 현장 목소리를 메모하며 “K-컬처 핵심 자산인 한복이 현대인의 일상을 함께하는 생활문화가 될 수 있도록 애쓰겠다”고 말했다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0