국힘 “실거주外 부동산 보유 금지 주장, 김병기는 예외인가”

국민의힘은 17일 자신의 서울 잠실 장미아파트 보유는 갭투자가 아니라고 반박한 더불어민주당 김병기 원내대표를 향해 “궁색한 변명”이라고 비판했다.
국민의힘 조용술 대변인은 이날 오전 논평에서 이렇게 비판하며 “김 원내대표는 이 대통령의 부동산 철학과 다른 자신의 견해에 대해 명확히 밝혀야 한다”고 했다.
조 대변인은 “2020년 7월 이재명 전 경기지사는 ‘고위공직자는 실거주 외 부동산을 보유하지 말고, 부동산 백지신탁제를 도입하자’라고 주장했다”며 “당시 노영민 문재인 대통령 비서실장은 ‘주택은 한 채만 보유하라’라고 하면서도 자신은 강남 아파트를 남기고 지역구인 청주 아파트를 급매물로 내놓아 ‘똘똘한 한 채’ 논란을 자초했다. 같은 당 소속이던 이재명 전 지사는 한발 더 나아가 ‘실거주 외 부동산 보유 금지’를 주장한 것”이라고 했다.
이어 조 대변인은 “물론 자유시장경제에서 부동산 투기 세력을 감시하는 것은 필요하다. 그러나 합리적 임대 사업자나 건전한 투자자까지 ‘투기 세력’으로 몰아붙인 과도한 발상은 국민적 반감을 불러일으켰다”며 “결국 이러한 편향된 인식이 문재인 정부의 실패를 부른 원인이 된 것”이라고 했다.
그러면서 조 대변인은 “그런데 최근 김 원내대표는 자신이 소유한 비거주 부동산 보유 논란에 대해 ‘원래 내가 가지고 있던 부동산이니 문제없다’라고 강변했다. 또한 ‘다른 곳에 전세를 얻어 거주하는 것이 무슨 문제냐’라는 취지로 해명했다”며 “이는 국민의 상식으로는 이해될 수 있을지 몰라도, 이재명 대통령의 상식과는 정면으로 배치되는 변명”이라고 했다.
조 대변인은 “그렇다면 지금까지 국민이 알고 있던 민주당은 ‘이재명 민주당’이 아니라 ‘김병기 민주당’이었느냐”고 했다.
그는 “국민은 묻는다. 대한민국은 여전히 자유시장경제 국가이냐”며 “이재명 정권은 문재인 정부 시즌2를 넘어 ‘문재인 그 이상’의 정부가 되어서는 안 된다. 국민의 삶을 더 이상 정책 실험대에 올려놓지 말기 바란다”고 했다.
앞서 전날 여야는 이재명 정부의 부동산 대책을 두고 난타전을 벌였다.
김 원내대표는 16일 국감 대책회의에서 이재명 정부의 부동산 대책에 대해 “투기 수요를 막은 것이지 실수요자에게 문을 닫은 것이 아니다”라며 “수억, 수십억 원 빚내서 집을 사게 하는 게 맞느냐”라고 했다.
이에 국민의힘 한동훈 전 대표는 소셜미디어를 통해 “김 원내대표는 재건축을 노리고 송파구 장미아파트를 대출 한 푼 없이 전액 현찰로 샀나”라고 했고, 같은 당 조정훈 의원도 “갭투자한 장미아파트부터 팔고 오라”고 했다.
그러자 김 원내대표는 “1998년 장미아파트 11동을 구입해 입주했고, 2003년 8동으로 이사 후 13년간 거주했다”며 갭투자가 아니라고 반박했다.
