與 “독립기념관장, 225일중 121일 지각-조퇴”

더불어민주당이 국회 정무위원회의 국가보훈부 국정감사에서 김형석 독립기념관장의 이른바 ‘뉴라이트 역사관’ 등을 집중 비판하며 자진 사퇴를 요구했다. 김 관장은 “사퇴할 생각 없다”고 반발했다.
백범 김구 증손자인 민주당 김용만 의원은 16일 정부세종청사에서 열린 국감에서 김 관장의 기존 발언들에 대해 “친일, 극우적 역사관”이라며 “독립기념관에서 일하시는 분들이 힘들고 창피하다고 한다”고 지적했다. 김 관장은 “역사적 배경을 설명한 것인데 앞뒤 자르고 왜 그 부분만 가지고 이야기하느냐”고 반박했다. 김 관장은 8월 광복절 경축식에서 “광복은 연합국의 승리로 얻은 선물”이라는 취지로 말해 독립운동 폄훼 논란 등을 일으켰다.
민주당 김현정 의원은 “관용차 (운행) 기록을 보면 총 근무일 225일 중 절반이 넘는 121일간 지각 또는 조기 퇴근했다”며 근태를 문제 삼았다. 여당이 사퇴를 요구했지만 김 관장은 “출퇴근하지 않고 관사에서 생활한다. 차량 운행일지로 출퇴근을 계산하는 건 잘못됐다”며 “사퇴할 생각 없다”고 맞섰다. 김 관장은 윤석열 정부 시절인 지난해 8월 임명됐다.
강윤진 보훈부 차관의 발언도 도마 위에 올랐다. 강 차관은 2일 ‘국제보훈 컨퍼런스’에서 제1연평해전 참전 장병들에 대한 국가유공자 지정과 관련해 “(신청자) 8명 중 4명이 됐으면 많이 된 거 아니냐. 그러면 6·25 참전유공자들은 다 국가유공자로 인정해야겠네”라고 말한 바 있다. 국민의힘 유영하 의원은 “거지 적선하는 것이냐. 목숨 걸고 나라를 지킨 대가가 비아냥이냐”라고 질타했다. 여당에서도 “차관이 그 자리에 있을 자격이 없다”(유동수 의원)는 비판이 나왔다. 강 차관은 “(발언이) 부적절하다고 생각한다”며 고개를 숙였다.
