김정은, 양편에 중-러 2인자 나란히 세워… ‘反美 연대’ 과시

평양서 北노동당 창건 80주년 행사
中열병식 한 달 만에 다시 세 결집… 金, 리창에 “북중관계 깨질 수 없어”
시진핑 축전 “정세 어떻든 관계 수호”… 북미대화 진전돼도 ‘연대 공고’ 강조
북한이 10일 노동당 창건 80주년을 맞아 진행한 기념행사는 북-중-러가 구축한 반미(反美)·반서방 연대의 공고함을 과시하는 자리였다는 평가다. 열병식을 앞두고 9일 열린 경축대회 주석단에는 김정은 국무위원장을 중심으로 각각 중국과 러시아 권력 서열 2위인 리창(李强) 국무원 총리와 드미트리 메드베데프 국가안보회의 부의장, 베트남 권력 서열 1위 또럼 베트남 공산당 서기장이 함께 올랐다. 지난달 3일 중국 베이징에서 열린 전승절 80주년 열병식을 통해 북-중-러 등 사회주의 진영 최고 지도자들이 한자리에 모인 모습을 과시한 데 이어 한 달 만에 다시 반서방 세 결집에 나선 것.
김 위원장은 9일 연설에서는 “자주와 정의의 굳건한 보루로서 우리 공화국의 국제적 권위는 날로 더욱 강화되고 있다”고 했다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 일방주의로 서방 진영에 균열이 일어난 틈을 타 중국이 구축하려는 새로운 국제질서의 보루를 자처한 것이다.
● 北 ‘반서방 연대 보루’ 자임
10일 조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 9일 “우리 당은 장장 80성상(80년)에 단 한 번의 노선상 오류도 없었다”며 “오늘도 적수국들의 흉포한 정치·군사적 압력과 책동에 초강경으로 맞서 나가고 있다”고 주장했다. 북한이 경제 건설과 핵 무력 건설 병진 노선을 통해 미국에 맞서면서 북-중-러를 넘어 중국을 중심으로 한 사회주의 연대에 핵심적인 역할을 하고 있다고 자평한 것.
이날 연설에 구체적인 대남, 대미 메시지는 담기지 않았다. 한국에 대한 무시 전략과 미국에 대해선 비핵화 협상 불가 입장을 분명히 한 것으로 풀이된다. 임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “북한은 미국 중심의 ‘제국주의 연합’에 대한 초강경 대응과 사회주의 진영의 리더로서 적극적인 역할을 암시했다”며 “외교, 군사, 경제 모든 측면에서 더 공세적으로 국익 관철과 입지 강화에 나설 것으로 보인다”고 했다.
중국 신화통신에 따르면 김 위원장은 같은 날 리 총리와 만나 “북-중 관계는 깨질 수 없으며, 국제 정세가 어떻게 변하든 북-중 우호 협력 관계를 공고히 하는 것은 당과 정부의 확고한 입장”이라고 말했다. 시진핑(習近平) 중국 국가주석도 10일 축전에서 “국제 정세가 어떻게 변하든 중조(북-중) 관계를 훌륭히 수호하고 발전시키는 것은 중국 당과 정부의 시종일관 변함없는 방침”이라고 했다. 북-중 지도자가 공통적으로 ‘국제 정세 변화 가능성’을 강조한 것. 이는 이달 말 경북 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 북-미 대화에 진전이 있더라도 북-중 혈맹과 북-중-러 연대에서 북한이 이탈하는 일은 없을 것이라는 점을 분명히 한 것으로 해석됐다. ● ICBM 3종 공개 가능성… “핵보유국 선포 행보”
노동당 창건 80주년 열병식에선 중국과 러시아의 2인자가 참석한 가운데 신형 대륙간탄도미사일(ICBM) ‘화성-20형’ 등 미국을 겨냥한 무기가 대거 공개될지에 관심이 쏠리고 있다.
지난달 8일 김 위원장이 참관한 가운데 엔진 지상 분출 시험이 진행된 화성-20형은 북한이 미 본토 전역을 기습 타격하기 위해 개발 중인 고체 연료 ICBM 중 사거리가 가장 길고 타격 명중률도 높은 것으로 추정된다. 북한 ICBM 중 최종 완성판인 셈. 여러 목표를 동시에 공격할 수 있어 요격이 어려운 다탄두 핵무기 탑재를 목표로 한 것으로 알려져 북한의 고체 연료 ICBM 3종(화성-18형, 화성-19형, 화성-20형) 중 가장 위력적일 것이라는 평가도 있다.
엄효식 한국국방안보포럼 사무총장은 “북한은 4일 평양에서 개막한 무기 전시회 ‘국방발전―2025’에서 화성-18, 화성-19형과 달리 화성-20형은 공개하지 않았다”며 “화성-20형은 트럼프 대통령의 관심을 끌기 좋은 무기로 이를 통해 극적 효과를 거두려 할 수 있다”고 했다.
북한이 핵무기 탑재가 가능하다고 주장하는 고체 연료 ICBM 3종이 줄줄이 등장했을 가능성도 있다. 김대영 한국국가전략연구원 연구위원은 “중-러 최고위급 인사 앞에서 핵 투발 수단인 ICBM을 잇달아 공개해 중-러가 북한이 핵보유국임을 인정하고 있다는 메시지를 미국 등 국제사회에 전달한 것”이라고 했다. 무기 전시회에서 공개한 극초음속 단거리 탄도미사일, 초음속 대함 순항미사일 등 신형 미사일을 비롯해 각종 자폭 드론 등 대미, 대남 타격 무기도 다시 공개되는 것으로 전해졌다. 군 소식통은 “러시아와의 군사 밀착을 노골적으로 드러낸 것”이라고 말했다.
