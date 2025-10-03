李대통령 “밝고 씩씩하게 아이들 자랄 수 있는 사회 만들것”

이재명 대통령이 추석 연휴 첫날인 3일 인천 강화군 소재의 아동양육시설인 계명원을 찾았다. 그는 “아이들이 어떤 환경에서도 밝고 씩씩하게 자랄 수 있는 사회를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 약속했다.
김남준 대통령 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 “현행 자립 지원 제도 등 정부 정책에 대한 현장의 목소리를 청취했다”며 이같이 밝혔다. 김 대변인에 따르면 이 대통령은 “이재명 대통령은 아이들에게 스스로가 소중한 존재임을 확인하는 선물 같은 하루가 되었기를 바란다”며 마음을 전했다.
이 대통령은 이날 먼저 계명원 관계자들로부터 시설 운영 현황에 대한 설명을 들으며 숙소, 식당 등 아이들의 생활 환경을 꼼꼼히 둘러봤다. 이어 명절을 맞아 딱지, 팽이 등 전통 장난감 만들기 체험을 하고 있던 아이들을 만나 인사를 나누고, 놀이를 함께했다.
자신을 학생회장이라고 소개한 아이가 이 대통령에게 약속한 공약은 꼭 지켜야 한다고 말하면서 현장에서 웃음이 터지기도 했다.
오전 일정을 소화한 이 대통령은 이어 강화풍물시장을 찾아 오찬을 했다. 추석을 맞아 장을 보러 나온 주민들은 박수와 환호로 이 대통령을 맞이하며 “환영한다”, “응원한다” 등의 목소리로 인사를 건넸다.
이 대통령은 국밥집에서 식사를 하며 체감 경기가 어떤지 묻기도 하면서 이날 오전 일정을 마무리했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
