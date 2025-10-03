與 “종교단체 경선동원 의혹 시의원, 제명 사유”

“당원 추천 과정서 당규 위반 사례
특정종교 집단 입당은 발견 안돼”
국힘 “꼬리자르기… 총리 수사해야”
더불어민주당 서울특별시당이 특정 종교단체 신도 3000여 명을 동원해 당내 경선에서 김민석 국무총리를 지원하려 했다는 의혹을 받은 김경 서울시의원에 대해 제명 처분에 해당하는 징계 사유를 확인했다고 밝혔다. 다만 김 시의원이 이미 자진 탈당한 상황이라 징계 조치는 이뤄지지 않았다.
민주당 김한나 서울시당 윤리심판위원은 2일 오후 국회에서 기자회견을 열고 “서울시당 윤리심판원은 김 시의원에게 제명 처분에 해당하는 징계 사유가 있음을 확인하는 결정을 내렸다”고 말했다.
민주당은 김 시의원이 가입을 원하지 않는 사람을 당원으로 추천하는 과정에서 당헌·당규 위반 사례가 있었다고 판단했다. 김 위원은 “김 시의원은 차기 지방선거에 영등포구청장 선거에 출마하고자 당무 방해 행위를 한 것으로 보인다”며 “김 시의원의 일탈 행위로 심려를 끼쳐 모든 국민들께 송구스럽다”고 했다. 민주당은 지난달 30일 김 시의원의 추천으로 입당한 당원들을 입당 무효 처리했다.
다만 민주당은 국민의힘 진종오 의원이 제기한 특정 종교 신도 대규모 입당 정황은 발견되지 않았다고 밝혔다. 김 위원은 “녹취가 이뤄진 시점은 경선 선거권 행사를 위한 입당 시한 마감에 임박한 시기로, 입당 심사 처리 및 심사 기간을 고려할 때 시기적으로 집단 입당 실현은 불가능하다”고 설명했다.
국민의힘은 “꼬리 자르기”라며 반발했다. 장동혁 대표는 기자간담회에서 “민주당이 이례적으로 입장 발표를 빠르게 하는 건 대부분 꼬리 자르기”라며 “민주당 당사와 서울시당을 압수수색하고 해당 의원실과 국무총리실 관련자에 대해 압수수색을 실시하라”고 했다. 주진우 의원도 “김 총리가 이 건에 대해 알고 있었거나 지시한 적이 있는지 철저히 수사해야 한다”고 주장했다.
