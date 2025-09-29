총무비서관 내려놓는 김현지, 국감은 출석할까

대통령실이 29일 조직개편 및 인사이동을 단행했다. 이재명 대통령의 두 측근으로 불리는 김남준 제1부속실장과 김현지 총무비서관은 각각 대변인, 1부속실장으로 자리를 옮겼다. 대통령실은 김 비서관의 국정감사 출석 여부에 대해 “국회가 결정하면 출석한다는 입장”이라고 밝혔다.
강훈식 대통령실 비서실장은 29일 서면 브리핑을 통해 “대통령실 조직개편을 단행한다”며 이같이 밝혔다. 이 대통령이 경기 성남시장 시절 발탁한 김 실장은 대변인실로 자리를 옮긴다. 이에 따라 대통령실은 ‘강유정-김남준’ 투톱 체제로 바뀐다. 대통령실은 두 대변인 사이에 순서나 우열은 없으며, 대변인이 보강된만큼 브리핑도 그만큼 늘어날 것이라고 밝혔다.
‘이재명의 입’으로 불린 김 실장은 과거 성남시장 대변인, 경기지사 언론비서관 등을 거쳐 2022년 대선에선 이 대통령의 경선 캠프 대변인을 맡았다.
정무수석 산하에는 정무기획비서관이 신설된다. 국회 및 정당과의 소통과 협력을 강화하는 차원이다.
김 부속실장이 대변인으로 이동하면서 공석이 된 자리에는 이 대통령의 최측근이자 ‘그림자 실세’로 불린 김 총무비서관이 이동한다. 최근 여야는 김 비서관의 국정감사 출석 여부를 둘러싸고 충돌했다. 이날 서면 자료에는 담기지 않았지만, 김 비서관은 제1부속실장으로 이동한다고 대통령실은 밝혔다.
김 비서관은 과거 이재명 대통령이 집행위원장으로 몸담았던 성남참여자치시민연대에서 사무국장을 지내며 성남의료원 설립을 위한 시민운동을 함께하는 등 오랜 인연을 이어온 것으로 알려졌다. 김 비서관은 이 대통령이 경기지사를 지내던 때 경기도청 비서실에서 근무했다. 이후 이 대통령이 2022년 6월 인천 계양구 보궐선거에서 승리해 원내에 입성하면서 국회의원 보좌관으로 국회에 들어왔다.
강 비서실장은 “홍보소통수석 산하 디지털소통비서관을 비서실장 직할로 이동하여 디지털 소통기능을 더 확대하겠다”며 “정책홍보비서관실과 국정홍보비서관실을 통합해 정책홍보의 효율성을 도모하겠다”고 말했다.
비서실장 직속으로 국정기획자문단을 운영할 방침이다. 강 비서실장은 “각 분야의 전문가들과 함께 각종 국정 현안들을 점검하고 적극 대응해 나가겠다”고 밝혔다.
마지막으로 강 비서실장은 “대통령실은 이번 조직개편을 통해 대통령을 보다 효율적으로 보좌하고, 유능하고 책임감 있게 일하는 조직으로 한 걸음 더 나아갈 것”이라고 덧붙였다.
