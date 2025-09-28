李대통령 “시스템 복구, 국민 불편 최소화에 역량 집중”

강유정 대통령실 대변인이 28일 서울 용산 대통령실 청사에서 국가정보자원관리원 화재 관련 브리핑을 하고 있다. 2025.9.28/뉴스1

야권 일각에서 이번 사태와 관련해 윤호중 행안부 장관을 경질해야 한다고 주장한 데 대해 강 대변인은 “그 부분에 대해서는 논의된 바 없다”며 “빠른 대응과 복구가 우선이기 때문에 그 부분에 관한 지시가 있었다”고 했다.