‘자주파’ 정세현 “대통령 끝장낼 일 있나”…동맹파 저격

‘자주파’로 꼽히는 정세현 전 통일부 장관이 ‘동맹파’ 외교안보 라인에 대해 “(이재명) 대통령이 앞으로 나갈 수 없도록 붙드는 세력”이라고 비판하며 인적개혁을 주장했다.
정 전 장관은 이날 국회에서 더불어민주당 주최로 열린 외교안보통일자문회의 세미나에 자문위원으로 참석해 현재의 대통령실 외교안보 라인에 대해 “지금 정부에 이른바 동맹파들이 너무 많다”며 “대통령을 끝장낼 일 있냐”고 지적했다. 이어 “대통령 주변에 소위 자주파가 있으면 앞으로 나간다. 동맹파가 지근거리에 있으면은 아무것도 못 한다”고 했다. 외교관 출신으로 평소 한미 동맹을 강조해 온 위성락 국가안보실장을 겨냥한 것으로 풀이된다.
특히 이 대통령이 유엔총회 기조연설에서 제시한 ‘END(교류·관계정상화·비핵화)’ 구상에 대해 “무슨 END라는 멋있는 글자를 만들어 가지고 홍보를 하던데, 대통령 끝장낼 일 있나. 비핵화 얘기를 거기 왜 넣나”라고 질타했다. 그는 “‘동결을 어떻게 시작할 것인가’ 말하자면 입구 얘기를 해야 되는데 왜 출구에서 잡을 수 있는 결과들을 얘기를 하면서 그것이 잘 됐다고 얘기를 하나”라고 덧붙였다.
정 전 장관은 “이렇게 되면 ‘문재인 정부 시즌2’가 된다”며 “문재인 전 대통령은 4·27 판문점 선언, 9·19 평양공동선언과 군사분야 합의 등 좋은 것을 다 만들어 놓고도 한미 워킹그룹에 발 묶여서 아무것도 못 했다”고 주장했다.
미국으로부터 전시작전권을 환수하는 문제에 관해서는 안규백 국방부 장관을 향해 쓴소리를 했다. 정 전 장관은 “문민 장관을 보내 군인 장악하라 했더니 끌려다니고 있다”며 “군사분야 합의서 하나 해제도 못하고 이렇게 되면은 이 대통령은 바보 된다”라고 말했다.
