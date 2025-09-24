김건희특검 “수사기간 30일 연장…10월 29일까지”

김건희 특검(특별검사 민중기)이 수사기간을 다음달 29일까지 30일 연장한다. 특검법상 만료일은 이달 29일까지였다. 특검은 “23일 수사기간을 연장하고, 그 사유를 대통령과 국회에 서면보고 했다”고 밝혔다.
특검팀 박상진 특검보는 24일 정례브리핑을 열고 “주요 수사가 현재 진행 중인 가운데 추가 수사 및 증거수집을 통해 사실관계를 명확히 하여 공소제기 여부를 결정하기 위함”이라며 이같이 말했다.
한편 전날 특검의 소환 조사에 불응했던 국민의힘 권성동 의원은 이날 출석해 조사를 받았다. 박 특검보는 “권 의원이 어제 특검에 불출석했지만 오늘은 변호인의 권유에 따라 출석해서 조사 받고 있다”고 밝혔다.
그러면서 “권 의원은 본인의 혐의사실 자체를 부인하고 있다”며 “혐의사실 조사 뿐만 아니라 추가 수사 대상으로 적시했던 추가 금품 수수 사실여부도 당연히 조사할 예정”이라고 전했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
