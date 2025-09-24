[속보]李대통령 “대한민국은 유엔의 존재 가치 증명해 온 나라”

이재명 대통령이 23일(현지시간) 유엔총회 기조연설에서 “대한민국은 그 자체로 유엔의 존재 가치를 증명해 온 나라“라고 밝혔다.
이 대통령은 이날 뉴욕에서 열린 제80차 유엔 총회에서 “대한민국은 유엔이 설립된 해 식민 지배에서 해방됐고 유엔의 도움으로 분단의 상흔과 전쟁의 폐허 속에서 국가정체성을 유지하며 산업화를 일궈내고, 민주주의를 꽃피웠다”며 이같이 말했다.
이 대통령은 “유엔이 이룬 성취가 무엇인지 묻는다면, ‘대한민국의 80년 역사를 바라보라’, 이렇게 자신 있게 대답하겠다“며 ”도전과 응전으로 점철된 대한민국의 역사는, 인류가 직면한 거대한 도전에 쉼 없이 맞서 온 유엔의 역사라고 해도 과언이 아니다“라고 말했다. 이어 ”유엔과 국제사회의 지원으로 일어선 동방의 작은 나라가 세계의 주목을 받는 당당한 유엔 회원국으로 거듭났다“고 했다.
이 대통령은 12·3 비상계엄 사태를 빠르게 극복했던 사례를 거론하며 ‘민주 대한민국’의 복귀를 공식적으로 선언했다.
이 대통령은 ”지난 겨울, 내란의 어둠에 맞서 대한민국 국민들이 이뤄낸 ‘빛의 혁명’은유엔 정신의 빛나는 성취를 보여준 역사적 현장이었다“며 ”대한민국이 보여준 놀라운 회복력과 민주주의의 저력은 대한민국의 것인 동시에, 전 세계의 것이 될 것“이라고 말했다.
그러면서 ”오늘 세계 평화와 인류 공영의 미래를 논의할 유엔총회에서, 세계 시민의 등불이 될 새로운 대한민국이 국제사회에 완전히 복귀했음을 당당히 선언한다“고 했다.
이 대통령은 9월 한 달간 안보리 의장국으로서 국제 평화와 안보에 대한 위협 대응에 있어 능동적으로 대응하겠다고 밝혔다.
이 대통령은 ”대한민국은 유엔이 표방하는 자유와 인권, 포용과 연대의 가치를 굳건히 수호하는 글로벌 책임 강국으로서의 역할을 다할 것”이라며 “대한민국에 거주하는 내외국인 모두가 사회의 동등한 구성원으로서 삶의 모든 현장에서 존중받을 수 있도록, 제도와 문화를 더욱 발전시켜 나가고자 한다”고 말했다.
그러면서 “평화는 무엇보다 중요한 가치다. 대한민국에서도, 전 세계 어디에서도 평화는 민주주의와 경제발전의 기본적 토대가 된다”며 “대한민국은 유엔의 평화유지 및 평화 구축 활동에 있어 핵심적인 기여국으로서 책임을 다하고 있다”고 강조했다.
다음 달 경주에서 열리는 APEC(아시아태평양경제공동체) 정상회의에 대해선 “‘APEC AI 이니셔티브’를 통한 AI 미래 비전을 공유하고자 한다”고 밝혔다.
이 대통령은 “첨단기술 발전이 인류의 보편적 가치에 기여하는 ‘모두를 위한 AI’의 비전이 국제사회의 ‘뉴노멀’로 자리잡을 수 있도록 노력할 것”이라며 “AI가 주도할 기술혁신은 기후 위기 같은 전 지구적 과제를 해결할 중요하고 또 새로운 도구가 될 것“이라고 했다.
아울러 이 대통령은 ”남북 간 교류·협력을 단계적으로 확대함으로써, 한반도에서 지속 가능한 평화의 길을 열어나갈 것“이라고 밝혔다.
이 대통령은 ”앞으로 우리 정부는 남북 간 군사적 긴장 완화와 신뢰 회복의 길을 일관되게 모색할 것“이라며 ”가장 확실한 평화는 싸울 필요가 없는 상태다. 남북 관계 발전을 추구하면서, 북미 사이를 비롯한 국제사회와의 관계 정상화 노력도 적극 지지하고 협력하겠다“고 했다.
그러면서 ”비핵화는 엄중한 과제임에 틀림없지만 단기간에 해결되기 어렵다는 냉철한 인식의 기초 위에 현실적이고 합리적인 방안을 모색해야 할 시점이다“고 덧붙였다.
마지막으로 이 대통령은 K-컬처의 위상을 언급하며 ”대한민국은 지속 가능한 미래, 인류의 새 역사를 향해 나아갈 준비를 마쳤다“고 말했다.
이 대통령은 ”국경과 언어, 문화적 차이를 넘어 K-컬처가 전 세계인을 하나로 연결하고 있다“며 ”K-컬처의 성공과 확산은 모든 배경의 차이를 넘어 인류 보편의 공감이 가능함을 입증하고 있다“고 했다.
이어 ”민주주의의 위기 앞에서 대한민국 국민이 들었던 오색빛 응원봉처럼, 국제사회와 유엔이 인류의 미래를 밝힐 희망의 등불을 들어달라“고 말했다. 그러면서 “‘평화공존과 공동 성장’이라는 한반도의 새 시대를 향해, ‘함께하는 더 나은 미래’(Better Together)의 길을 향해, 우리 대한민국이 맨 앞에서 담대하게 나아가겠다”고 강조했다.
