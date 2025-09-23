李대통령, 美의원단 만나 “관세협상 우려 있지만 합리성 찾을 것”

이 대통령은 최근 조지아주에서 발생한 우리 전문인력의 구금 사태가 재발하지 않기를 바란다고 강조했다. 미 의원들도 비자 제도 개선의 필요성에 공감을 표명하며 “양국 정부의 비자 개선 노력이 ‘한국 동반자법(Partner with Korea Act)’의 의회 통과에도 힘이 될 것”이라는 기대를 표명했다고 대통령실은 전했다.

이재명 대통령이 22일(현지 시간) 미국 뉴욕의 한 호텔에서 상원 외교위 및 하원 외무위 소속 의원단을 접견하고 있다. (공동취재) 2025.09.23. 뉴시스

또한 이 대통령은 지난달 한미 정상회담 기자회견에서 트럼프 대통령에게 강조했듯 한반도 문제에 도움이 된다면 미국이 ‘피스메이커’로 주도적인 역할을 하는 것을 환영하며 ‘페이스메이커’로서 이를 지원함으로써 트럼프 대통령과 북미대화 재개 및 한반도 평화 구축을 위해 적극 협력해 나가겠다는 의지를 재확인했다. 이에 대한 미 의회의 관심과 협력도 당부했다고 대통령실은 밝혔다.