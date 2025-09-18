동아일보

"李대통령 ETF 투자, 수익률 26.4%에 1160만원 평가이익"

  입력 2025년 9월 18일 17시 18분

대통령실, 4개월간 4400만원 투자 ‘성적표’ 공개

강유정 대변인이 18일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 증권사 리서치센터장 오찬 간담회에서 진행하고 있다. (대통령실통신사진기자단) 2025.09.18
대통령실이 이재명 대통령의 ETF(상장지수펀드) 투자 성적표를 공개했다. 이 대통령의 수익률은 4개월만에 26.4%였다.

강유정 대통령실 대변인은 18일 “오늘 종가 기준으로 이재명 대통령의 ETF 평가이익은 1160만 원으로, 26.4% 수익이 발생했다”고 밝혔다.

이 대통령은 대선 전인 올해 5월 삼성자산운용의 ‘KODEX200’ ETF 2003만8920원어치를 거치식으로 매수했다. 이외에도 ‘KODEX코스닥150’ ETF 2000만원 상당을 거치식으로 매수했다. 또 미래에셋자산운용의 ‘TIGER200’ ETF는 매월 100만원씩 5년간 6000만원을 적립식으로 매수하기로 약정하고, 같은 날 29주를 103만80원에 매수했다.

강 대변인은 “이 대통령은 코스피200, 코스닥150 ETF에 각각 2000만 원을 거치식으로 투자했으며, 코스피200 ETF에 5월부터 8월까지 4개월간 400만 원의 적립식 투자를 통해 총 4400만 원을 투자했다”고 말했다.

이 대통령은 5월 유튜브 라이브 방송에서 ‘코스피지수 5000 시대 달성’ 공약을 내걸었다. 자신이 당선되면 임기 동안 4000만 원 상당의 ETF를 직접 매입하고, 매월 100만 원씩 5년간 투자할 것을 약속한 바 있다.

강 대변인은 “이재명 정부 출범 후 코스피 지수는 25%, 코스닥 지수는 14% 상승했다”며 “주주 친화 정책’의 영향으로 국내 증시가 체질 개선에 성공하고 있다는 신호로 풀이된다”고 설명했다.

김예슬 기자 seul56@donga.com
