李대통령 국정 지지율 59%…100일 평가 “예상보다 잘함” 63%

이재명 대통령의 국정 지지율이 2주 전보다 3% 하락한 59%를 기록했다는 조사 결과가 나왔다.
엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 15∼17일 전국 만 18세 이상 1002명을 대상으로 실시해 18일 발표한 9월 3주 전국지표조사(NBS)에 따르면 이 대통령의 국정운영 긍정 평가는 59%로 나타났다. 부정 평가는 31%였으며, 모름·무응답은 11%로 집계됐다.
연령대별로는 30~60대에서 긍정 평가가 높았고, 18~29세와 70세 이상에서는 긍정·부정 평가가 비슷했다. 이념 성향별로는 진보층과 중도층에서 긍정 평가가 각각 93%, 60%로 높은 반면, 보수층에서는 부정 평가가 64%로 나타났다.
국정운영 신뢰도 조사에서는 ‘신뢰한다’가 59%, ‘신뢰하지 않는다’가 34%로 집계됐다. 정당 지지도는 더불어민주당 41%, 국민의힘 22%, 개혁신당 3%, 조국혁신당 2%, 진보당 1%였으며, 태도 유보층은 29%였다.
22대 국회 평가에서는 더불어민주당이 집권 여당의 역할을 잘한다는 응답이 53%로 나타난 반면, 국민의힘이 제1야당 역할을 잘 하고 있다는 평가는 22%에 그쳤다.
이 대통령의 취임 후 100일 국정 운영에 대해서는 ‘예상보다 잘함’이라는 응답이 63%, ‘예상보다 못함’이 31%로 조사됐다. 미국 조지아주 배터리 공장 한국인 체포 사건의 정부 대응에 대해서는 51%가 ‘잘 대처했다’, 35%가 ‘잘못 대처했다’고 평가했다.
검찰청 폐지 및 공소청·중대범죄수사청 분리안에 대해서는 찬성 46%, 반대 39%였으며, ‘더 센 특검안’ 통과에 대해서는 56%가 ‘잘된 일’, 30%가 ‘잘못된 일’로 평가했다. 9.7 부동산 대책은 ‘효과 있을 것’과 ‘효과 없을 것’이 각각 43%로 팽팽했고, LH 공공택지 직접 시행은 53%가 ‘도움이 될 것’이라고 답했다.
이번 조사는 휴대전화 가상번호를 이용한 전화 면접 100% 방식으로 실시됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0