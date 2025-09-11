오늘 조국 비대위원장 추대 앞두고… ‘창당 멤버’ 탈당

조국, 인적쇄신 등 정치력 시험대
수락연설서 혁신방안 내놓을 듯
당내 “성비위 피해자 먼저 만나야”
조국혁신당이 11일 당무위원회를 열고 조국 혁신정책연구원장(사진)을 비상대책위원장으로 추대한다. 당내 성 비위 사건과 핵심 당직자의 2차 가해 논란으로 내홍을 겪고 있는 가운데, 당초 예정보다 일찍 지도부로 복귀한 조 원장의 정치력이 시험대에 올랐다는 분석이 나온다.
조국혁신당은 11일 오후 2시 국회에서 당무위를 열고 조 원장을 비대위원장으로 의결할 예정이다. 조 원장은 당무위 위원이지만 자신과 관련된 사안을 의결하는 만큼 이날 당무위에는 불참할 예정이다. 다만, 당무위 종료 후 조 원장이 국회를 찾아 비대위원장 수락 연설을 통해 피해자 측에 대한 사과와 향후 당의 혁신 방향을 제시할 가능성도 거론된다.
조 원장이 당내 갈등을 봉합하기 위한 해결사로 조기 등판을 하게 됐지만 당 안팎에선 사태가 호전되기 쉽지 않을 것이란 전망도 나온다. 앞서 강미정 전 대변인 측 강미숙 여성위원회 고문은 8일 “비대위원장은 조 원장이 아닌 제3자가 낫다”며 반대 의견을 냈다.
전날까지 이어진 의원총회에서도 “피해자 측과 소통이 원활하지 않은 상황에서 조 원장이 비대위원장에 선임돼도 변할 게 없다”는 우려가 나온 것으로 전해졌다. 조국혁신당의 한 의원은 “조 원장에 대한 성 비위 피해자 측의 반발이 계속되는 상황에서 정치적 부담감만 가중될 것이란 반대 의견도 많았다”고 했다.
의원들이 만장일치로 의견 수렴을 이뤄내지 못한 가운데 성 비위 사건의 여진이 이어지고 있다. 조국혁신당 창당 멤버인 은우근 상임고문은 10일 “위기가 어디서 비롯됐는지 철저하고 근원적인 성찰이 우선 필요하다고 여긴다”며 탈당을 선언했다. 은 고문은 2020년 조 원장에 대한 검찰 수사를 놓고 청와대 국민청원을 제기하는 등 ‘조국 지키기’에 앞장섰던 인물이다.
조 원장이 비대위원 인선에서 인적 쇄신 의지를 얼마나 보여줄지도 관건이다. 문재인 정부 시절 조 원장과 함께 청와대 민정수석실에서 근무했던 황현선 전 사무총장과 윤재관 전 수석대변인 등이 2차 가해 논란 등에 책임을 지고 전원 사퇴한 가운데, 조 원장이 기존 핵심 측근을 제외하고 혁신 의지를 보여줄 새로운 인물을 당 전면에 내세울지 관심이다.
당내에선 조 원장이 최대한 이른 시일 내에 성 비위 피해자 측과 면담을 진행하며 비대위원장으로서 첫 행보를 시작해야 한다는 목소리가 나온다. 당 관계자는 “조 원장 주도로 계속해서 피해자 측과 소통을 시도 중인 상황”이라며 “비대위 구성 이후엔 피해자 측과의 대면을 최우선으로 추진할 것”이라고 했다.
