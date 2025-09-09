[속보]대통령실 “가수 박진영, 대중문화교류 공동위원장”

이재명 대통령이 신설 예정인 대통령 직속 대중문화교류위원회 위원장에 최희영 문화체육부관광부 장관과 가수 박진영을 내정했다. 중앙선거관리위원 후보자에는 위철환 변호사, 국민통합위원장엔 이석연 전 법제처장, 국가건축정책위원장에는 김진애 전 국회의원이 내정됐다.
강훈식 대통령실 비서실장은 9일 용산 대통령실에서 브리핑을 열고 이같은 인선을 발표했다. 대통령실 인사수석비서관 내정자로는 조성주 한국법령정보원장이 지목됐다.
강 비서실장은 위 후보자에 대해 “대한변호사협회 최초의 직선제 회장과 경기 중앙지방변호사 회장 언론중재위원회 감사를 역임한 30여년 경력의 법조인”이라며 “선거를 부정하는 무차별적인 음모론으로부터 민주적 절차를 보호하고 국민께 신뢰받는 선관위를 만들어갈 적임자”라고 평가했다.
국민통합위원장으로 내정된 이석연 전 법제처장은 헌법재판소 헌법연구관과 경제정의실천시민연합 사무총장, 이명박 정부 때 법제처장을 역임한 법조인이다. 강 비서실장은 이 전 법체저장에 대해 “모든 국민을 아우르겠다는 이 대통령의 뜻에 따라 국민을 하나로 모으고 사회갈등을 치유하는 역할을 할 것”이라고 소개했다.
국가건축정책위원장으로 내정된 김진애 후보자에 대해서는 “서울시 건축위원 행정중심복합도시 추진위원, 국회 국토교통위원회등을 역임한 전문가”라며 “건축정책기본정책 등 중요한 정책을 심의하며 국가정책에 전문성과 실용성을 더할 것”이라고 평가했다.
특히 대중문화교류위원회장에는 최희영 문화체육부관광부 장관과 가수 박진영이 내정됐다.
강 비서실장은 “박진영JYP대표는 한국을 대표하는 가수 중 한 명으로 케이팝 세계화를 위해 노력해 왔다”며 “전세계인들이 우리 대중문화를 더 많이 즐기고 우리 역시 외국의 다양한 문화를 접하면서 문화를 꽃피우는 대한민국을 만드는 데 기여할 것”이라고 소개했다.
대통령실 인사수석비서관으로 내정된 조성주 한국법령정보원장에 대해서는 “인사혁신처 차장과 소청심사위 상임위원 역임한 인사전문가로, 인사정책 이해도가 뛰어나고 공직사회 문제의식이 높다”며 “오직 국민에게 충성하는 공직 문화를 만들 것이 기대된다”고 말했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
