李대통령, 권성동이 밀어붙인 사업 콕 찍어 “즉시 중지 명령”

2023년 필리핀이 6000억대 차관 요청
기재부 거절했지만 권성동이 거듭 압력
李 “사업비 지출 전에 위험 차단했다”
이재명 대통령이 9일 국민의힘 권성동 의원의 압력 의혹을 받는 ‘필리핀 차관 사업’에 대해 즉각 중지 명령을 내렸다.
이 대통령은 이날 오전 페이스북을 통해 “부정부패 소지가 있는 부실사업으로 판정된 해당 사업에 대해 즉시 절차 중지를 명령했다”고 밝혔다. 그러면서 이 대통령은 해당 내용을 다룬 언론 보도를 SNS에 공유했다.
이 대통령은 “무엇보다 다행스러운 점은, 사업이 아직 착수되지 않은 단계여서 대외경제협력기금(EDCF) 지원 등의 사업비는 지출되지 않았다는 점”이라고 했다. 그러면서 “자그마치 7000억 원 규모의 혈세를 불필요하게 낭비하지 않고, 부실과 부패로 이어질 수 있는 위험을 사전에 차단했다는 점에서 큰 의미가 있다”고 덧붙였다.
앞서 전날 한 언론은 필리핀 재무부가 2023년 11월 한국 정부에 EDCF차관을 요청하는 신청서를 제출했다고 보도했다. 당시 필리핀 정부는 5억1천만달러(약 7100억원) 규모의 건설 사업 가운데 4억3900만달러(약 6117억원)의 차관을 한국 정부에 요청했다. 기재부는 부실·부패 가능성이라는 이유로 사업 지원을 거절했으나 권 의원은 기재부에 사업 재추진을 거듭 요청하는 등 직접 압력을 행사한 것으로 알려졌다.
