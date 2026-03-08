30대 버스기사, 차량 점검 중 뒤로 밀린 차량에 끼어 숨져

  동아일보

  입력 2026년 3월 8일 14시 05분

신호대기 중 버스를 자체 점검하던 30대 운전기사가 뒤로 밀린 차량에 끼어 숨지는 사고가 발생했다.

8일 경기 수원영통경찰서에 따르면 전날 오전 7시 5분경 수원시 영통구 영통동 느티나무사거리에서 30대 버스기사 A 씨가 자신이 운행하던 전기버스와 다른 버스 사이에 끼어 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.

경찰은 A 씨가 신호대기 중 차에서 내려 차량 뒤쪽에 있는 전기 충전 장치를 점검하다가 갑자기 차량이 뒤로 밀리며 사고를 당한 것으로 파악하고 있다. 당시 A 씨가 운행하던 버스에 탑승한 승객은 없었다.

경찰은 차량 블랙박스 영상 등을 토대로 자세한 사고 경위를 파악 중이다.

#버스기사#30대#차량점검#사망#사고
송치훈 기자 sch53@donga.com
