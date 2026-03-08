본문으로 바로가기
사회
30대 버스기사, 차량 점검 중 뒤로 밀린 차량에 끼어 숨져
동아일보
업데이트
2026-03-08 14:07
2026년 3월 8일 14시 07분
입력
2026-03-08 14:05
2026년 3월 8일 14시 05분
송치훈 기자
프린트
신호대기 중 버스를 자체 점검하던 30대 운전기사가 뒤로 밀린 차량에 끼어 숨지는 사고가 발생했다.
8일 경기 수원영통경찰서에 따르면 전날 오전 7시 5분경 수원시 영통구 영통동 느티나무사거리에서 30대 버스기사 A 씨가 자신이 운행하던 전기버스와 다른 버스 사이에 끼어 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.
경찰은 A 씨가 신호대기 중 차에서 내려 차량 뒤쪽에 있는 전기 충전 장치를 점검하다가 갑자기 차량이 뒤로 밀리며 사고를 당한 것으로 파악하고 있다. 당시 A 씨가 운행하던 버스에 탑승한 승객은 없었다.
경찰은 차량 블랙박스 영상 등을 토대로 자세한 사고 경위를 파악 중이다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
1
이스라엘, 이란 석유시설 첫 공습…불타는 테헤란(영상)
2
세번째 ‘음주물의’ 이재룡…아내 유호정 과거 발언 재조명
3
한동훈 “尹이어도 코스피 6000 가능” 발언에…與 “윤어게인 본색”
4
삼성전자 노조 “파업 불참시 해고 우선 순위” 논란…메모리 생산 차질 우려
5
다리 잃을 뻔한 린지 본 “하루하루 버텨”…근황 공개(영상)
6
[단독]“가다 서다 반복”…용산서 벤틀리 30대男 약물운전 혐의 체포
7
안세영, 천위페이 꺾고 전영오픈 결승行…韓단식 첫 2연패 눈앞
8
환율 하루 13.2원씩 ‘널뛰기’…코로나19 이후 변동폭 최대
9
美-이란 전쟁에 증시 널뛰자 ‘빚투’…마통 사흘만에 1.3조 불어
10
한국 성인 4명 중 1명만 한다…오래 살려면 ‘이 운동’부터[노화설계]
1
한동훈 “尹이 계속 했어도 코스피 6000 갔다…반도체 호황 덕”
2
李 “대통령·집권세력 됐다고 마음대로 해선 안 돼…권한만큼 책임 커”
3
美외교지 “李 인기 비결은 ‘겸손한 섬김’…성과 중시 통치”
4
나경원 “오세훈 시장 평가 안 좋아…남 탓 궁색”
5
한동훈 “尹이어도 코스피 6000 가능” 발언에…與 “윤어게인 본색”
6
한국야구 ‘공일증’에 또 울었다…8일 대만에 지면 진짜 끝
7
“김어준은 ‘반명수괴’”…시민단체, ‘재명이네 마을’서 고발 예고
8
홍준표 “통합 외면 TK, 이제와 읍소…그러니 TK가 그 꼴된 것”
9
[사설]지지율 연일 바닥, 징계는 법원 퇴짜… 그래도 정신 못 차리나
10
‘패가망신’ 경고, 李 취임 후 10여번 써…주가-산재 등 겨냥
