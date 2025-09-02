나경원 등장에 법사위 난장판…與 “내란 앞잡이 간사 선임 반대”

2일 국회 법제사법위원회에서 국민의힘 나경원 의원을 야당 간사로 선임하는 문제를 놓고 여야가 고성을 지르며 충돌했다. 국민의힘 측은 야당 간사 선임 안건을 먼저 처리해야 한다고 요구했고, 더불어민주당은 “내란 앞잡이”라며 간사 선임에 반대했다. 6선인 추미애 법사위원장과 5선인 나 의원의 신경전도 이날 눈길을 끌었다.
나 의원은 이날 회의에서 법사위로 사보임한 과정에 대해 “국회 운영에 있어 비정상적인 것을 정상화하고 비상식적인 것을 상식화함으로써 누구만의 국회가 아니라 모두의 국회가 될 수 있도록 법사위가 역할을 해줬으면 한다”고 말했다. 이어 “여야 합의 정신이 존중되는 국회가 돼야 하는 것이 첫 발자국인 만큼 간사 선임의 건을 (먼저 회의에) 올려 달라”고 촉구했다. 그는 앞선 원내대책회의에서도 “추 위원장 마음대로의 법사위를 개선할 것”이라고 밝힌 바 있다.
추 위원장은 “진행 순서에 따라 달라”며 ‘검찰개혁 공청회 계획서 채택의 건’을 먼저 심사하겠다고 설명했다. 이에 국민의힘 의원들은 위원장석 앞으로 나와 항의했다.
국민의힘 곽규택 의원은 “전날까지만 해도 야당 간사 선임을 안건에 포함했다가 갑자기 빼서 간사 없이 기괴하고 엽기적인 회의를 진행하려는데 두고 볼 수 있겠나”라고 지적했다. 나 의원도 “안건(검찰개혁 공청회)에 대해 제대로 토론권도 안 주는 것은 의회 독재”라고 비판했다.
민주당 의원들도 자리에서 일어나 맞대응했고 회의장에는 소란이 일었다.
이 과정에서 나 의원은 “초선은 가만히 앉아 있으라”고 반복해서 소리쳤다. 이에 민주당 초선 이성윤 의원은 “지금 뭐 하시는 거냐”고 반발했으며 같은 당 김기표 의원도 “지금부터 초선이 얼마나 무서운지 보여드리겠다”고 경고했다.
조국혁신당 박은정 의원도 나 의원을 향해 “초선 의원으로서 모욕감을 느낀다. 사과하라”고 항의했다. 박 의원은 회의 직후 페이스북을 통해서도 “권위주의적 발상과 정신세계가 놀라울 따름”이라고 지적했다.
민주당 장경태 의원은 “내란 앞잡이에 준하는 나 의원이 어떻게 법사위 간사냐”며 “초선 망언에 사과하라. 간사를 하고 싶다면 내란 혐의에 대해 자수하고 어떻게 내란 모의를 했는지 낱낱이 밝혀야 한다”고 했다.
고성이 오가던 회의장은 민주당 주도로 검찰개혁 공청회 계획서를 채택해 국민의힘 의원들이 일제히 퇴장한 뒤 조용해졌다.
추 위원장은 마무리 발언에서 나 의원을 겨냥해 “계엄을 해제하러 오다가 다시 내빼버린 의원이 와서 법사위 간사를 맡겠다고 하고 있고, 민의의 전당에서 본인들이 가장 안방을 차지해야 할 것처럼 큰소리치는 비정상적 상태를 보고 참으로 참담함을 느끼지 않을 수 없다”고 말했다.
댓글 0