김정은, 방중 직전 미사일 연구소 방문 ‘신형 ICBM 개발’ 공개

김정은 북한 국무위원장이 중국 전승절 80주년 열병식 참석 전 핵탄두 장착용 대륙간탄도미사일(ICBM) 개발 연구소를 방문했다.
조선중앙통신은 김 위원장이 1일 미사일 총국 산하 화학재료종합연구소을 방문해 탄소섬유 복합재료 생산 공정과 대출력 미사일 엔진 생산 실태를 파악했다고 2일 보도했다.
북한매체는 “신형 고체발동기 최대 추진력은 1960kN(킬로뉴턴)으로 대륙간탄도미사일 화성포-19형 계열들과 다음 세대 대륙간탄도미사일 화성포-20형에 활용될 것”이라고 전했다.
김 위원장은 “이는 우리 전략 미사일 무력 강화와 능력 확대에서 커다란 변혁을 예고하는 의미 있는 성과”라며 “전략 무력 강화의 지름길을 열어 놓은 해당 연구소의 과학자들에게 높은 급의 국가표창을 수여”하라고 지시했다.
북한의 ICBM 시험발사는 지난해 10월 31일 화성-19형이 마지막이다.
화성-19형은 북한이 보유한 ICBM 중 가장 큰 기종인데, 이를 뛰어넘는 성능의 화성-20형을 개발하고 있음을 공개한 것이다.
북한이 보유한 미국 본토 타격이 가능한 ICBM은 화성-18형부터다. 이 마사일의 사정 거리는 1만5000㎞ 이상이다. 화성-20형은 사거리를 확장하거나 탄두 중량을 늘려 파괴력을 키우는 방향으로 개발될 가능성이 있다.
김 위원장은 이번 미사일 연구소 방문 외에 지난달 31일 새로 조업한 중요 군수기업소를 방문해 미사일 자동화 생산공정을 점검하기도 했다.
김 위원장의 중국 전승절 참가를 계기로 다자외교 무대에 처음 오르게 되는데, 이 같은 군수 시설 방문은 핵보유국 지위 인정을 국제사회에 알리기 위한 것으로 풀이된다.
