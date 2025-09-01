동아일보

민주 “尹, 의자에서 스스로 땅바닥 내려와…다쳤다는 건 거짓말”

  • 입력 2025년 9월 1일 13시 53분

與법사위원들, 체포영장 집행 CCTV 열람
“속옷 차림으로 반말하면서 강력히 저항
7명 수발 인원이 24시간 지원, 구치소 제왕”

김용민 더불어민주당 간사가 1일 경기 의왕시 안양판교로 143 서울구치소에서 열린 윤석열 전 대통령의 수감 중 특혜 제공 여부 확인과 CCTV 영상기록 열람을 위한 현장검증을 마치고 발언하고 있다. 2025.09.01 이훈구 기자 ufo@donga.com
윤석열 전 대통령의 서울구치소 폐쇄회로(CC) TV 기록물을 열람한 국회 법제사법위원회 소속 의원들이 윤 전 대통령이 1·2차 체포영장 집행 당시 모두 속옷만 입은 상태에서 집행을 거부했다고 말했다.

또 변호인단이 주장한 대로 2차 집행 과정에서 윤 전 대통령이 다치거나 한 정황이 없다고도 했다.

1일 국회 법사위 소속 더불어민주당 의원과 조국혁신당 소속 의원들은 경기도 의왕시 서울구치소에서 현장검증을 진행했다. 이들 의원은 윤 전 대통령에 대한 1, 2차 체포영장 집행 당시 CCTV 기록물을 열람했다.

김용민 더불어민주당 의원은 이날 서울구치소에서 기자들과 만나 “체포영장 집행은 두 차례 모두 실패한 것으로 확인했다. 집행 과정에서 (윤 전 대통령의) 인권을 침해하거나 무리한 집행을 하지 않았고 적법하게 절차를 고지하고 진행됐다”고 밝혔다.

김 의원은 “1차 집행은 윤 전 대통령이 속옷 차림으로 누워서 집행을 거부하며 강력하게 반발했다”며 “그러면서 ‘몸에 손대지 말라’고 하거나 ‘변호인을 만나겠다’고 하는 등 반말 위주로 집행을 거부하며 저항했다”고 했다.

이어 “2차 집행의 경우에는 이미 속옷 차림으로 자리에 앉아서 성경책으로 보이는 책을 읽고 있으며 집행을 거부했다”며 “1, 2차 모두 속옷 차림으로 집행을 거부한 게 맞다”고 했다.

김 의원은 “윤 전 대통령이 출정 과장 사무실에서 변호인과 잠시 면담했는데 면담이 끝난 이후에도 변호인들이 퇴거 불응하며 강제 집행을 계속 방해하고 궤변을 늘어놓으면 교도관을 협박했다”고 했다.

이어 “윤 전 대통령에 대한 특혜 시비들이 문제 되는데, 일과시간 이후 여러 차례 변호인과 접견했다. 구치소장이 이를 허가했고 특혜 논란이 있었던 걸로 보고 있다”고 했다.

영상 확인 결과, 2차 집행 과정에서 윤 전 대통령이 다쳤다는 주장은 사실이 아니라고도 했다. 김 의원은 “윤 전 대통령이 다리를 꼬고 앉아 있던 의자를 밖으로 끌어내는 정도의 물리력 행사가 있었고 강제로 끌어내거나 하지 않았다”고 했다.

윤석열 전 대통령이 7월 9일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 직권남용 등 혐의 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)를 마친 뒤 대기 장소인 서울구치소로 이동하기 위해 법원을 나서고 있다. 12·3 비상계엄 사태의 ‘정점’으로 조은석 특별검사가 이끄는 내란 특검팀에 구속영장이 청구된 윤 전 대통령은 지난 1월 18일 내란우두머리 등 혐의 영장실질심사를 받은 지 172일 만에 재구속 기로에 서게 됐다. 사진공동취재단
앞서 윤 전 대통령 변호인들은 당시 2차 집행 과정에서 교정 당국 관계자들이 윤 전 대통령이 앉아 있는 의자를 그대로 들고 밖으로 끄집어내려다 바닥에 떨어지며 크게 다쳤다고 주장했다.

김 의원은 “윤 전 대통령이 스스로 땅바닥으로 내려와 집행을 거부한다고 이야기했고 집행이 실패한 뒤 스스로 일어나 걸어가는 모습까지 확인했다”고 했다.

이날 CCTV를 열람한 장경태 민주당 의원은 “윤 전 대통령은 교도관의 정당한 지시 관리에도, 옷 입고 나와달라는 정당한 요구에도 아예 모르쇠로, 막무가내로 방해했다”며 “심지어 7명의 수발 인원으로부터 24시간 지원받으며 사실상 서울구치소 제왕처럼 (굴었다)”고 말했다.

전현희 의원은 “윤 전 대통령은 서울구치소에서 체포영장 집행을 강제로 하려는 건 사상 초유의 일이고 불법이라는 터무니없는 주장을 했다”며 “그러나 서울 구치소 측에 따르면 체포 영장 집행을 거부하고 사실상 응하지 않는 범죄자는 사상 초유고, 처음 있는 일이라고 한다”고 말했다.

김형민 기자 kalssam35@donga.com
