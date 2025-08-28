추미애 맞불 카드로 나경원 배치…법사위 ‘추나 대전’ 벌어지나

국힘 법사위 간사에 5선 나경원 의원

6선 秋위원장 의식한 ‘선수 파괴’ 인선

판사 출신, 강성 공격수 등 공통점

羅 “입법 최전선에서 방파제 될 것”

크게보기 6선 더불어민주당 추미애 의원(왼쪽)과 5선 국민의힘 나경원 의원. 동아일보DB·뉴스1

5선 국민의힘 나경원 의원이 국회 법제사법위원회 야당 간사를 맡기로 했다. 통상 상임위원회 간사직은 재선 의원이 맡기 때문에 파격적이란 반응이 나온다. 6선의 더불어민주당 추미애 의원이 이끄는 법사위에 다선 여성 의원인 나 의원을 내세운 맞불 성격이 짙다는 해석이다. 두 사람은 여성 중진 외에 판사 출신이란 공통점도 있다. 나 의원은 “이번 간사직은 영예의 자리가 아니라 헌정을 지켜내라는 국민의 명령”이라고 했다.국민의힘 유상범 원내운영수석부대표는 28일 오후 당 국회의원 연찬회에서 “이번에 나경원 의원께서 법사위로 오셔서 간사 역할을 해 주시기로 했다”며 “이제 선수, 상황과 관계없이 전투 모드로 들어가야 되는 상황”이라고 밝혔다. 대여 투쟁 의지를 드러낸 것이다. 보통 재선 의원이 상임위 간사직을 맡는 게 관례다. 현재 법사위 여당 간사는 재선인 민주당 김용민 의원이다. 나 의원 이전에 야당 간사는 재선의 장동혁 대표였다.

민주당은 주식 차명 거래 의혹으로 이춘석 전 법사위원장이 사퇴하자 추 의원을 법사위원장에 내정했다. 추 의원은 21일 국회 본회의에서 위원장으로 정식 선출됐다. 앞서 나 의원은 추 의원이 법사위원장에 내정되자 ”민주당은 추 위원장 카드로 자신들만을 위한 ‘맘대로 독재국가’의 최전선을 구축하려 한다”며 “추미애 법사위원장 카드와 같은 국민과의 전쟁 선포는 즉시 중단하라”고 했다.

나 의원은 28일 페이스북에 “당과 동료 의원들의 간곡한 부탁을 무겁게 받아들였고, 제가 할 수 있는 역할을 다해야 한다는 사명감으로 (간사를) 맡게 됐다”고 전했다. 이어 “추 위원장이 이끄는 법사위는 민주당의 일방적 강행 입법의 전선이 될 것”이라며 “국회의장과 법사위원장까지 모두 민주당이 차지한 불균형 속에서 야당 간사는 국민과 헌정을 지켜내는 최후의 방파제가 돼야 한다”고 강조했다.추 의원과 나 의원의 등판으로 한동안 정치권의 시선이 국회 법사위에 쏠릴 것으로 보인다. 여권 내에서도 ‘강성’으로 분류되는 추 의원은 ‘추다르크(추미애+잔다르크)’라는 별명을 갖고 있다. 나 의원 역시 과거 문재인 정부에서 대정부 공세에 앞장 섰을 당시 ‘나다르크(나경원+잔다르크)’라는 별명을 얻었다.