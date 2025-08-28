추미애 맞불 카드로 나경원 배치…법사위 ‘추나 대전’ 벌어지나

국힘 법사위 간사에 5선 나경원 의원
6선 秋위원장 의식한 ‘선수 파괴’ 인선
판사 출신, 강성 공격수 등 공통점
羅 “입법 최전선에서 방파제 될 것”
‘판사 출신 대 판사 출신’, ‘추다르크 대 나다르크’
5선 국민의힘 나경원 의원이 국회 법제사법위원회 야당 간사를 맡기로 했다. 통상 상임위원회 간사직은 재선 의원이 맡기 때문에 파격적이란 반응이 나온다. 6선의 더불어민주당 추미애 의원이 이끄는 법사위에 다선 여성 의원인 나 의원을 내세운 맞불 성격이 짙다는 해석이다. 두 사람은 여성 중진 외에 판사 출신이란 공통점도 있다. 나 의원은 “이번 간사직은 영예의 자리가 아니라 헌정을 지켜내라는 국민의 명령”이라고 했다.
국민의힘 유상범 원내운영수석부대표는 28일 오후 당 국회의원 연찬회에서 “이번에 나경원 의원께서 법사위로 오셔서 간사 역할을 해 주시기로 했다”며 “이제 선수, 상황과 관계없이 전투 모드로 들어가야 되는 상황”이라고 밝혔다. 대여 투쟁 의지를 드러낸 것이다. 보통 재선 의원이 상임위 간사직을 맡는 게 관례다. 현재 법사위 여당 간사는 재선인 민주당 김용민 의원이다. 나 의원 이전에 야당 간사는 재선의 장동혁 대표였다.
유 수석부대표는 “‘어떻게 5선의 원내대표까지 지낸 분이 간사를 맡느냐’는 이야기도 있지만 이제는 틀을 좀 깨는 게 맞다고 생각한다”며 “그 틀을 깨는 시작을 나경원 전 원내대표께서 해주셨다. 정말 감사드린다”고 말했다.
민주당은 주식 차명 거래 의혹으로 이춘석 전 법사위원장이 사퇴하자 추 의원을 법사위원장에 내정했다. 추 의원은 21일 국회 본회의에서 위원장으로 정식 선출됐다. 앞서 나 의원은 추 의원이 법사위원장에 내정되자 ”민주당은 추 위원장 카드로 자신들만을 위한 ‘맘대로 독재국가’의 최전선을 구축하려 한다”며 “추미애 법사위원장 카드와 같은 국민과의 전쟁 선포는 즉시 중단하라”고 했다.
나 의원은 28일 페이스북에 “당과 동료 의원들의 간곡한 부탁을 무겁게 받아들였고, 제가 할 수 있는 역할을 다해야 한다는 사명감으로 (간사를) 맡게 됐다”고 전했다. 이어 “추 위원장이 이끄는 법사위는 민주당의 일방적 강행 입법의 전선이 될 것”이라며 “국회의장과 법사위원장까지 모두 민주당이 차지한 불균형 속에서 야당 간사는 국민과 헌정을 지켜내는 최후의 방파제가 돼야 한다”고 강조했다.
추 의원과 나 의원의 등판으로 한동안 정치권의 시선이 국회 법사위에 쏠릴 것으로 보인다. 여권 내에서도 ‘강성’으로 분류되는 추 의원은 ‘추다르크(추미애+잔다르크)’라는 별명을 갖고 있다. 나 의원 역시 과거 문재인 정부에서 대정부 공세에 앞장 섰을 당시 ‘나다르크(나경원+잔다르크)’라는 별명을 얻었다.
댓글 0