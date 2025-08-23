‘반탄’ 김문수-장동혁 국힘 당대표 결선… “도로 친윤당”

국민의힘 당권 주자인 김문수 후보와 장동혁 후보(가나다순)가 결선투표에서 맞붙게 됐다. 과반 득표자가 나오지 않으면서 1, 2위 간 최종 경선이 치러지게 된 것이다. 반탄(탄핵 반대)파 후보 간 맞대결이 확정되면서 당내에선 “‘도로 친윤(친윤석열)당’이 된 것”이라는 우려가 나온다.
22일 충북 청주시 오스코(OSCO)에서 열린 국민의힘 전당대회에서 김 후보와 장 후보가 당 대표 선거 결선투표에 진출했다. 찬탄(탄핵 찬성)파인 안철수 후보와 조경태 후보는 탈락했다. 국민의힘은 23일 방송토론회에 이어 24, 25일 이틀간 당원 선거인단 투표 및 일반 국민 여론조사를 통해 김 후보와 장 후보 중 승자를 26일 새로운 당 대표로 선출한다.
결선투표가 반탄파 후보 간 대결로 치러지게 되면서 윤석열 전 대통령 탄핵과 6·3 대선 패배에도 반탄 진영이 당의 주도권을 확실히 잡았다는 분석이 나온다. 이에 따라 인적 쇄신론 등 혁신 논의 대신 이른바 ‘윤 어게인(again)’을 내세운 강성 지지층 결집에 힘이 더 실릴 것으로 보인다. 국민의힘 관계자는 “누가 당 대표가 돼도 윤 전 대통령을 추종하는 ‘윤 어게인’ 세력의 목소리가 커질까 걱정된다”고 말했다.
최고위원도 5명 중 3명이 반탄파로 채워졌다. 신동욱 김민수 양향자 김재원 후보(득표 순)가 당선됐으며 청년최고위원으로는 우재준 후보가 선출됐다. 신동욱 김민수 김재원 후보는 반탄파, 양향자 우재준 후보는 찬탄파로 분류된다.
“당이 ‘윤(윤석열 전 대통령)의 수렁’에서 계속 벗어나지 못할 것 같아 걱정이다.”
반탄(탄핵 반대)파와 찬탄(탄핵 찬성)파의 2 대 2 구도로 치러진 국민의힘 전당대회 당 대표 선거에서 반탄 진영의 김문수, 장동혁 후보가 결선투표에 진출했다. 22일 오후 선거 결과가 발표되자 한 영남 지역 의원은 “‘윤석열 어게인(again)’에 동조하는 반탄파가 결국 당권을 잡는 것”이라며 “‘전한길 세력’이 더 활개를 치고 다니게 될 것 같다”고 말했다.
당내에선 찬탄 진영의 안철수, 조경태 후보가 모두 탈락하고 최고위원마저 5명 중 3명이 반탄파로 채워지면서 ‘도로 친윤(친윤석열)당’이 됐다는 지적이 나온다. 대선 패배에도 당 쇄신 논의가 아예 자취를 감출 거란 지적과 함께 전당대회 내내 극심했던 내홍이 더욱 심각해질 것이란 우려가 제기된다.
● 金 “엄중한 시기 분열 안 돼”, 張 “내부총질자 정리”
국민의힘 황우여 선거관리위원장은 22일 충북 청주시 오스코(OSCO)에서 열린 전당대회에서 “최다 득표자의 합산 득표율이 50%를 넘지 않았다”며 “1위 득표자와 2위 득표자 간 결선투표를 실시하겠다”고 밝혔다. 이에 따라 23일 방송토론회, 24∼25일 당원 선거인단 투표(80%) 및 일반 국민 여론조사(20%)를 합산해 26일 새 당 대표가 선출된다. 국민의힘은 결선투표에 영향을 미칠 수 있는 만큼 순위와 득표율은 공개하지 않았다. 당 관계자는 “1, 2위 후보 간 표차는 접전 양상이었다”고 설명했다.
김 후보는 “이재명 독재 정권은 국민의힘을 해산시키려 하고 있는데 이런 엄중한 시기에 우리끼리 분열하면 되겠는가”라며 “우리 당을 강력하게 투쟁하는 정당으로 만들자”라고 말했다. 장 후보도 “분열을 안고 갈 것인지, 내부총질자를 정리하고 단일대오로 갈 것인지 그 선택이 남아 있다”면서 “내란 동조 세력이 있다고 말하면서 당을 위험에 빠뜨리고, 전당대회 이후에도 그런 입장을 유지한다면 함께 갈 수 없다”고 주장했다.
두 후보가 모두 ‘단일대오’를 강조하고 나서면서 누가 당 대표로 선출되든 찬탄 진영과의 정면충돌이 격화될 수 있다는 관측이 나온다. 두 후보는 전당대회 기간 내내 윤 전 대통령 탄핵을 반대했고, 윤 전 대통령의 복당을 약속하고 전당대회에서 소동을 일으킨 전한길 씨를 옹호하는 등 ‘윤 어게인’ 세력에 호응하는 행보를 보였다.
반면 찬탄 진영의 안 후보와 조 후보는 윤 전 대통령 절연과 인적쇄신 등을 강조했지만 강성 당원들의 지지를 얻는 데 실패했다. 한동훈 전 대표 등이 뒤늦게 후보 단일화를 촉구했지만 성사되지 않은 것도 패인으로 꼽힌다. 야권 관계자는 “당심 자체가 너무 보수화돼 있는 데다 거여(巨與)에 맞서 강경한 지도부를 구성해야 한다는 논리에 혁신 주장이 전혀 먹혀들지 않았다”고 분석했다. 안 후보는 “혁신의 목소리, 쇄신의 몸짓은 결코 꺾임이 없을 것”이라고 밝혔고, 조 후보는 “마음 아픈 현실”이라고 했다. 전당대회 초반부터 반탄 진영의 우세가 점쳐지면서 당원 투표율(44.39%)은 한 전 대표가 선출됐던 지난해 7·23 전당대회(48.51%)보다 4.12%포인트 낮았다.
● 지도부 9명 중 7명이 반탄·친윤
10명이 출사표를 내고 5명이 선출되는 최고위원 선거에서도 반탄파가 3명 당선됐다. 당 대표와 지명직 최고위원 및 정책위의장, 그리고 송언석 원내대표까지 감안하면 당 지도부 9명 중 7명을 친윤계와 반탄파가 차지하게 됐다는 분석이 나온다.
최고위원 득표율에선 초선인 신동욱 후보(서울 서초을)가 21.09%로 1위를 차지해 수석최고위원으로 지도부에 입성했다. 연이은 강성 발언을 내놓은 반탄파 김민수 후보(18.96%)가 뒤를 이었다. 더불어민주당에서 국회의원과 최고위원을 지낸 양향자 후보(12.72%)는 여성 할당 없이 당선됐고, 김재원 후보(12.21%)는 4번째로 선출직 최고위원에 당선됐다. 2명이 맞붙은 청년최고위원은 초선인 우재준 후보(대구 북갑·50.48%)가 원외 손수조 후보(49.52%)를 제치고 당선됐다.
