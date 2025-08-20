“뺀찌와 무기를 들고 가라”…서부지법 난동 관련 신혜식 폰서 문자 확보

내란 특검(특별검사 조은석)이 탄핵 반대 집회를 이끌던 보수 유튜버 휴대전화 포렌식 과정에서 ‘뺀찌(펜치)와 무기를 들고 가라’는 내용의 문자메시지를 확보해 발신자를 추적하고 있다. 특검은 올 1월 윤석열 전 대통령 구속 직후 벌어진 서울서부지법 난동 사태의 배후에 대통령실이 있었던 건 아닌지 수사하고 있다.
특검은 19일 보수 유튜브 채널 ‘신의한수’ 운영자 신혜식 씨를 불러 휴대전화를 포렌식하고 자료를 분석 중이다. 특검은 신 씨의 휴대전화에서 서부지법 난동 사태와 연관된 키워드를 검색해 관련 자료 총 35만 건을 확보한 것으로 전해졌다. 35만 건 중 3만5000건이 통화, 문자메시지, 카카오톡 메시지, 텔레그램 등 연락 내역이라고 한다.
특검이 검색한 키워드에는 ‘서부지법’과 ‘선동’ ‘폭력’ ‘무기’ 등을 비롯해 난동 사태와 연관성이 있는 것으로 추정되는 수십 개의 시민단체 이름이 포함된 것으로 전해졌다. 이러한 키워드 검색을 통해 신 씨 휴대전화에서는 “뺀찌와 무기를 들고 가라”는 내용의 카카오톡 메시지도 발견된 것으로 파악됐다. 이 메시지는 신 씨에게 1월 고위공직자범죄수사처(공수처)의 체포영장 집행을 저지하기 위해 민간인 시위대를 동원하려 했던 대통령실 시민사회수석실 성삼영 전 행정관과 윤석열 전 대통령의 법률대리인 석동현 변호사가 아닌 ‘제3의 인물’이 보낸 것으로 전해졌다. 신 씨는 “나도 몰랐던 메시지가 많이 있어 누가 보낸 건진 정확히 확인할 수 없었다”는 취지로 설명했다고 한다.
특검은 자료 35만 건을 분석해 이번 주 중 신 씨를 다시 불러 조사하기로 했다. 특검은 서부지법 난동 사태와 관련한 고발장을 접수한 뒤 기존에 사건을 수사하던 서울경찰청 안보수사과로부터 신 씨의 휴대전화 복제본을 임의제출 형태로 전달받았다.
성 전 행정관과 석 변호사 등은 윤 전 대통령 체포영장 집행이 이뤄지던 올 1월경부터 신 씨에게 ‘윤 전 대통령을 지켜야 하지 않느냐. 집회를 열어달라’는 요구를 해왔다. 석 변호사는 이 시기에 신 씨에게 400회 넘게 문자메시지와 통화 등으로 연락한 것으로 나타났다. 성 전 행정관은 구체적으로 ‘민노총(전국민주노동조합총연맹) x들이 관저를 덮친다는 첩보가 있다’며 지도 사진까지 보내면서 시위대를 동원하려한 메시지도 보냈다.
당시 신 씨는 대통령실 국정기획비서관실 강모 행정관에게 전화를 걸어 “나중에 이거 조사하면 석 변호사 감방 가게 생겼다”며 “배후를 찾다가 대통령실 행정관 나오면 다 큰일 나는 것 아니냐”고 항의했다고 한다. 신 씨는 “조사하다 배후가 나오면 ‘대통령 변호인단이 (시켜서) 했다’고 하면 폭력집회 선동이 되는거 아니냐”고도 했다.
