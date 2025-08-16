조국, SNS 메시지 정치 시작…‘폐문독서’한 책은 평등·중도·민주주의

8·15 광복절 특별사면으로 출소한 조국혁신당 조국 전 대표가 소셜네트워크서비스(SNS) 게시글을 올리며 메시지 정치에 나섰다.
조 전 대표는 출소 이튿날인 16일 오전 페이스북에 “폐문독서물(閉門讀書物)“이라는 글과 함께 책 사진을 게시했다.
‘폐문독서’는 문을 닫고 책을 읽는다는 뜻이다. 조 전 대표가 공개한 서적은 ‘김대중 육성 회고록’, ‘조소앙 평전’, ‘기울어진 평등’, ‘중대재해처벌법’, ‘아메리카의 민주주의’, ‘변혁적 중도의 때가 왔다’, ‘이로운 보수 의로운 진보’, ‘러시아의 문장들’ 등이다.
앞서 조 전 대표는 지난 12일 “감옥에 갇힌 것은 불행이지만 그동안 읽지 못한 책을 마음껏 읽게 된 것은 행운”이라는 글을 올리기도 했다. 이는 그가 최근 출간한 ‘조국의 공부’ 일부를 발췌한 것이다.
조 전 대표는 자녀 입시 비리와 청와대 감찰 무마 등 혐의로 징역 2년의 실형을 선고받았지만 수감 약 8개월 만에 사면·복권됐다. 그는 당초 형 집행 종료 후 5년간 피선거권이 박탈됐지만, 이번 복권으로 피선거권까지 회복돼 정치 활동에 제약이 사라졌다.
조 전 대표는 출소 직후 “헌법적 결단을 내려주신 이재명 대통령께 깊은 감사 인사를 드린다”며 “이재명 정부는 반드시 성공해야 한다. 미력하나마 나도 힘을 보태겠다”고 말했다. 또 “지난 8개월간 이곳에서 깊은 성찰과 넓은 구상을 했다”며 “저에 대한 비판과 반대, 비방을 모두 받아안으면서 정치를 하겠다”는 말도 남겼다.
조 전 대표는 주말 동안 휴식을 취한 뒤 오는 18일 복당 신청을 할 계획이다. 이후 전국을 돌며 감사 인사를 하는 등 본격적인 공개 행보를 시작할 것으로 알려졌다. 조 전 대표는 이후 11월 개최가 유력한 전당대회에서 당 대표로 복귀할 것으로 보인다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0