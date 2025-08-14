추경호 “계엄때 尹과 통화뒤 의총장소 국회로 변경…표결 방해는 거짓”

국민의힘 추경호 의원은 12·3 비상계엄 당시 국회의 계엄 해제 요구 결의안 표결을 방해했다는 의혹에 대해 “계엄 선포 약 한 시간 뒤 윤석열 전 대통령과 통화했다”면서도 “이후 의원총회 장소를 국민의힘 당사에서 국회로 변경해 공지했다”고 반박했다.
계엄 당시 국민의힘 원내대표였던 추 의원은 14일 페이스북을 통해 “저는 계엄 선포 직후 홍철호 전 대통령정무수석비서관, 한덕수 전 국무총리와 통화(발신) 이후 윤 전 대통령으로부터 전화를 받았다”며 “윤 전 대통령과는 국민의힘 중앙당사에서 오후 11시 22분 41초부터 2분 5초간 단 한 차례 통화했다”고 밝혔다.
이어 “계엄 당일 윤 전 대통령과의 통화는 이것이 전부”라며 “윤 전 대통령의 비화폰을 포함한 저의 모든 통화 내역을 국가수사본부에서 수사해 확인한 결과”라고 했다.
그는 “오후 11시 24분 46초에 윤 전 대통령과의 통화를 마친 후 10분도 채 지나지 않은 오후 11시 33분경 저는 의원총회 장소를 ‘국민의힘 당사’에서 ‘국회’로 변경해 공지했다”고 설명했다. 그러면서 당시 의원들에게 보낸 의총 안내 문자도 함께 공개했다.
추 의원은 “저는 당사에서 대통령과 통화 뒤 의총 장소를 국회로 옮겼고 당시 당사에 있던 동료 의원들과 함께 국회로 들어갔다”며 “대통령과 통화로 공모해 의원들을 당사로 모이게 해 표결을 방해할 생각이었다면 의총 장소를 국회로 변경하지 않고 국회로 이동도 하지 않으면서 계속 당사에 머물렀어야 한다”고 했다.
이어 “저는 그러지 않고 그 정반대로 행동했다”며 “이것이 바로 더불어민주당의 프레임이 거짓임을 입증하는 핵심 증거”라고 주장했다.
그러면서 “민주당 정권이 일방적으로 선출한 특검의 최근 행태를 보면 ‘국민의힘 지도부가 계엄 해제 표결을 방해했다’는 민주당의 정략적 주장에 발맞춰 거짓 프레임을 짜고 있다는 강한 의구심이 든다”며 “민주당은 거짓된 언론플레이에 대해 국민 앞에 사과하고 그 책임을 져야 할 것”이라고 말했다.
아울러 “오늘 아침 라디오에 출연해 허위사실을 유포한 민주당 박균택 의원에 대해선 단호한 법적 조치로 끝까지 책임을 물을 것”이라고 강조했다.
앞서 박 의원은 이날 KBS라디오 ‘전격시사’와의 인터뷰에서 “당시 추 의원은 군경이 들이닥치는 상황에서 계엄 해제를 위해 소속 의원들에게 국회로 모이라고 하지 않고 국회에 있는 의원들까지 당사로 빼돌렸다”고 주장했다.
내란 특검(특별검사 조은석)은 추 의원 등이 비상계엄 당일 국민의힘 의원 소집 장소를 여러 차례 바꾸는 등 계엄 해제 조치를 방해했다고 보고 있다. 특검은 추 의원 등에 대한 조사 시기를 검토 중이다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
