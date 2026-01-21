‘김상식호’ 베트남, 中에 0-3 완패…24일 한국과 동메달 결정전

김상식 감독이 지휘하는 베트남이 2026 아시아축구연맹(AFC) 23세 이하(U-23) 아시안컵 무대에서 한국과 3·4위전을 치르게 됐다.
베트남은 21일 사우디아라비아 제다의 프린스 압둘라 알파이살 스포츠시티 스타디움에서 열린 대회 준결승에서 중국에 0-3으로 완패했다. 베트남은 박항서 감독의 지휘 아래 준우승했던 2018년 중국 대회 이후 8년 만에 4강에 올라 두 번째 결승 진출을 노렸으나 뜻을 이루지 못했다.
베트남은 조별리그 A조에서 전승을 거두고 조 1위로 8강에 올랐다. 8강에서도 아랍에미리트(UAE)를 연장 접전 끝에 3-2로 꺾으며 강력한 우승 후보로 꼽혔다. 그러나 이날 중국은 넘어서지 못했다.
베트남은 전반까지 실점 없이 잘 버텼으나 후반 들어 중국의 공세에 흔들리며 무너졌다. 후반 2분 코너킥 상황에서 중국 수비수 펑샤오에게 헤더 선제골을 내준 것이 시작이었다. 중국은 5분 뒤 샹위왕이 페널티아크 부근에서 강력한 왼발 터닝 슈팅으로 골망을 가르며 2-0으로 달아났다.
패색이 짙어진 베트남은 후반 28분 펑샤오의 골이 비디오판독(VAR) 결과 오프사이드로 취소돼 가슴을 쓸어내렸으나 이 과정에서 중국 선수를 밀쳐 쓰러뜨린 팜리득이 퇴장당하며 수적 열세에 놓였다.
베트남은 결국 후반 추가 시간 왕위둥에게 세 번째 골을 내주며 고개를 떨궜다. 조별리그 통과조차 이번 대회가 처음이었던 중국은 사상 첫 우승까지 한 걸음만 남겨두게 됐다. 중국은 ‘디펜딩 챔피언’ 일본과 25일 결승전을 치른다.
베트남은 이민성 감독이 지휘하는 한국과 24일 동메달을 두고 단판 대결을 벌인다. 한국은 전날 일본과의 준결승에서 0-1로 져 결승 진출이 좌절됐다.
