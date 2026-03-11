‘부자 아빠’ 기요사키, 주식 대폭락 주장…“밥 굶어도 은 사라”

베스트셀러 ‘부자 아빠 가난한 아빠’의 저자 로버트 기요사키가 2026년 글로벌 금융 시장의 대폭락을 주장했다.
기요사키는 10일 자신의 엑스(X)에 글을 올려 “나는 2013년 저서 ‘부자 아빠의 예언’에서 역사상 최대 규모의 주식 시장 폭락이 아직 오지 않았다고 경고했었다”며 “2026년 내 예측이 틀리기를 바라지만 두렵다. 그 폭락이 이미 시작되고 있는 것 같다”고 말했다.
그는 시장 대폭락을 예측한 이유에 대해 “2008년 글로벌 금융 위기(GFC)의 근본 원인이 해결되지 않았기 때문이다. 그 후에 올 다음 폭락은 더 커질 수 밖에 없다”며 “나는 2008년 CNN에 출연해 리먼 브라더스 파산을 예측했고, 실제로 며칠 후 리먼 브라더스가 파산했다”고 적었다.
● “전세계 베이비붐 세대 은퇴자산 사라질 것”
다음 폭락의 원인으로는 세계 최대 자산운용사인 ‘블랙록’의 사모 신용 부실을 꼽으며 “블랙록이 파산한다면 그 여파는 빠르고 파괴적일 것이다. 세계가 갚을 수 없는 빚으로 가득 차 있기 때문에, 전 세계 베이비붐 세대의 은퇴 자산이 사라질 것”이라고 주장했다.
그러면서 극복의 대안으로 금·은 등의 실물 자산과 비트코인·이더리움 등의 가상 화폐, 그리고 유정(油井/Oil wells) 투자를 제시했다.
그는 “가격이 폭등하면 은은 사라지고 유가는 오르기 때문”이라며 “현재 10달러만 있으면 누구나 금은방에 가서 진짜 은을 살 수 있다. 만약 10달러가 없다면 하루 동안 밥을 굶으라”고 덧붙였다.
끝으로 “내가 하고 싶은 말은, 사회적 희생양들을 위한 ‘깨어있는 금융 교육’에 속지 말라는 것”이라며 “’깨어있는 척하면 망한다’(Go Woke Go Broke)라는 말에는 많은 진실이 담겨 있다”고 덧붙였다.
박태근 기자 ptk@donga.com
