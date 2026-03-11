남성 눈성형, 해부학적 구조 고려한 설계가 중요하다[기고/손지환]

최근 남성들의 외모 관리에 관한 관심이 높아지면서 패션이나 헤어스타일을 넘어 의료적 방법으로 이미지를 개선하려는 시도도 늘고 있다. 특히 대인 관계와 사회적 활동에서 인상의 중요성이 강조되면서, 다른 부위에 비해 회복 부담이 비교적 적고 자연스러우면서도 인상 변화를 기대할 수 있는 남자 눈 성형에 관한 관심이 커지는 추세다.
남자 눈 수술은 여성과 다른 해부학적 특성을 충분히 고려해야 한다. 일반적으로 남성은 여성보다 눈꺼풀 피부가 두껍고 지방층이 발달해 있는 경우가 많고, 눈썹뼈가 돌출된 경우도 적지 않다. 이런 구조적 차이를 반영하지 않은 채 획일적인 디자인을 적용하면 수술 후 라인이 과도하게 도드라지거나 음영이 깊어져 인상이 답답해 보일 수 있다. 따라서 여성처럼 선명한 쌍꺼풀 라인보다는 겉으로 크게 드러나지 않는 속쌍꺼풀 형태로, 가로로 길고 시원한 눈매를 연출하는 방향으로 설계하는 것이 만족도를 높이는 데 도움이 된다.
수술 방식은 개인의 눈 상태에 따라 달라진다. 눈꺼풀 피부가 얇고 지방이 많지 않은 경우 비절개 쌍꺼풀 수술을 통해 개선을 고려할 수 있다. 비절개 쌍꺼풀 수술은 피부 절개 없이 작은 구멍을 통해 라인을 고정하는 방식이다. 피부와 근육의 자연스러운 유착을 유도하는 자연 유착 방식이 적용되기 때문에 눈을 감았을 때 수술 흔적이 비교적 적다는 특징이 있다. 또한 깊지 않은 속쌍꺼풀 라인을 만들 수 있어 자연스러운 변화를 원하는 남성들에게 적합한 방법이다.
반면 눈꺼풀 피부가 두껍거나 지방이 많은 경우에는 절개 쌍꺼풀 수술이 필요할 수 있다. 절개를 통해 불필요한 근육과 지방을 정리함으로써 보다 안정적인 라인을 형성할 수 있고, 원하는 눈매 형태에 맞게 라인을 설계하기 쉽다는 특징이 있다. 다만 비절개 방식에 비해 부기나 흉터에 대한 부담이 있을 수 있어 충분한 회복 기간을 고려해야 한다.
눈을 뜨는 힘이 약해 눈꺼풀이 처지는 안검하수가 동반된 경우에는 쌍꺼풀 수술만으로 또렷한 인상을 만드는 데 한계가 있을 수 있다. 이때는 눈을 뜨는 근육의 기능을 보완하는 눈매 교정을 병행하기도 한다. 눈매 교정을 통해 졸려 보이거나 흐릿한 인상을 개선하고 눈을 보다 편안하게 뜰 수 있도록 돕는 기능적 개선 효과도 기대할 수 있다.
남자 눈 성형은 비교적 널리 시행되는 수술이지만 남성의 눈 구조에 대한 이해가 충분히 반영되는 것이 중요하다. 개인별 해부학적 차이를 정확히 파악하고 다양한 임상 경험을 바탕으로 수술을 진행해야 보다 안정적인 결과를 기대할 수 있다.
또한 의료진의 숙련도뿐 아니라 응급 상황에 대응할 수 있는 안전 시스템을 갖춘 의료기관인지 아닌지도 확인할 필요가 있다. 충분한 상담과 안전 관리 체계를 기반으로 수술을 진행해야 부작용 위험을 줄이고 수술 결과의 완성도를 높일 수 있다.
