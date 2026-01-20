김정은, 공장 준공식서 부총리 전격 해임 “그모양 그꼴밖에 안돼”

김정은 북한 국무위원장이 함경남도 함흥에 있는 산업 설비 생산 공장의 현대화 공사 준공식에서 내각 간부들의 능력과 태도를 공개적으로 질타하고 사업을 담당한 양승호 내각부총리를 현장에서 해임했다. 김 위원장은 이들을 “무능한 지도일군”, “일을 되는대로 해먹었다” 등 표현을 써가며 비난했다.
20일 북한 조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 전날 진행된 ‘룡성기계련합기업소 1단계’ 개건현대화대상 준공식에 참석했다. 김 위원장은 이 자리에서 연설을 통해 “이 사업이 첫 공정부터 어그러지게 됐다”며 “룡성기계련합기업소 1단계 현대화과정은 순수 무책임하고 거칠고 무능한 지도일군들때문에 겪지 않아도 될 인위적인 혼란을 겪으면서 어려움과 경제적손실도 적지 않게 초래했다”고 질책했다. 이어 “당 결정의 진의에 어긋나게 기술과제부터 구체적 연구 없이 작성됐고 국가적 검토와 심의도 바로하지 않아 전반적 생상공정현대화 방안이 황당하게 작성됐다”고 했다.
김 위원장은 “내각사업의 고질적 버릇의 집약적인 표현이고 맡은 소관에 불충실하고 무능한 경제지도 일군들의 실상을 그대로 드러낸 명백한 실례”라며 “그들이 한짓은 분명히 당정책을 집행하는 사람들이 하는 행동이 아니었다”고 비난했다. 그러면서 “당시 내각총리와 현재 기계공업담당부총리는 일을 되는대로 해먹었다”며 “전 내각의 사업체계와 지도간부들의 자질과 능력, 태도는 이 한 개 기업소 현대화사업을 놓고 만천하에 드러났다”고 했다. 또 “이미 총화는 됐지만 남흥청년화학련합기업소와 흥남비료련합기업소 사건을 놓고도 당시 총리와 내각의 무책임성을 잘 알 수가 있다”고 말했다.
김 위원장은 내각부총리를 콕 집어 거론하며 강하게 질책했다. 그는 “기계공업부문을 담당한 내각부총리는 지금의 위치에 맞지 않는 사람”이라며 “그 모양 그 꼴밖에 안되는 사람으로서 중임을 맡기기에는 부적절한 사람”이라고 했다. 이어 “나는 부총리 대신 새 정부 구성때 다른 사람을 등용할 것을 총리 동무에게 권고한다”며 “부총리 동무는 제발로 나갈 수 있을 때 더 늦기 전에 제발로 나가라. 나는 오늘 이 자리에서 부총리 동부를 해임시킨다”고 말했다. 김 위원장이 현장에서 공개적으로 간부들의 무능을 지적하며 해임시킬 것을 두고 간부 기강을 한층 강화하려는 의도라는 해석이 나온다.
룡성기계연합기업소는 함흥시에 위치한 북한 최대 규모의 산업 설비 생산 공장이다. 조선중앙통신은 “룡성기계련합기업소 1단계 개건현대화공사의 성과적인 결속은 자력의 위대한 힘으로 사회주의건설의 웅대한 목표와 이상실현을 위해 신심드높이 나아가는 우리 국가의 활기찬 전진기상을 뚜렷이 과시한 의의깊은 계기”라고 했다.
