李 “지금은 與野 대화가 먼저” 영수회담 사실상 거부

이재명 대통령이 국민의힘이 요구하는 단독 영수회담에 대해 “여야 대화가 먼저”라며 사실상 거부 의사를 밝혔다.
이 대통령은 21일 청와대에서 열린 신년 기자회견에서 “소통과 대화는 중요하다. 야당 대표도 당연히 필요하면 만나는데 필요하고 유용할 때 만나야 된다”며 이같이 밝혔다.
그러면서 “(야당 일각에서) 제가 하지도 않은 말 지어내 가지고 정쟁을 유발하는 수단으로 쓰는 분들도 계시다”며 “그래도 계속 만나긴 해야 될 것 같고 지금은 여야 간 대화가 우선인 것 같다”고 했다.
이어 “제가 개별 정당과 이렇게 직접 소위 말하는 직접 대화, 즉 ‘직거래’를 하면 여야 관계나 여의도 국회는 어떻게 되겠는가”라며 “충분히 대화하고 거기서 돌파구가 필요하거나 또는 대통령의 정치적 결단이 필요하거나 이러면 그때 만나는 게 맞다고 생각한다”고 했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
