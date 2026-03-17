국힘, 강원 김진태·경남 박완수·울산 김두겸 ‘현역’ 단수공천

국민의힘은 17일 6·3 지방선거 강원특별자치도지사 후보에 김진태 강원지사를 단수 공천했다고 밝혔다. 울산광역시장과 경남도지사 후보에도 각각 현역인 김두겸 울산시장, 박완수 경남지사를 공천했다.
국민의힘 공천관리위원회는 이날 보도자료를 통해 이 같은 공천내용을 확정했다고 밝혔다. 공관위는 “김두겸 시장은 주력 산업의 기반 강화와 함께 수소 및 미래 모빌리티 등 신산업 육성에 앞장서 왔으며, 울산의 새로운 성장 전략을 마련한 공로를 높이 평가받았다”고 말했다.
김 지사에 대해서는 “특별자치도의 안정적 안착과 과감한 규제 개혁, 투자 유치로 새로운 도약의 토대를 탄탄하게 다져왔으며, 그 탁월한 추진력을 인정받았다”며 “검증된 도정 책임자”라고 평가했다.
이어 “박완수 지사는 풍부한 행정·국정 경험을 바탕으로 우주항공청 설립과 주력 산업 육성을 이끌어 왔으며, 안정적인 도정 운영 능력을 높이 평가받아 경상남도지사 후보로 단수 공천됐다”며 “탁월한 산업 발전 전략을 바탕으로 지역 경제에 새로운 활력을 불어넣고, 경남의 더 큰 미래를 완성해 낼 든든한 사령탑”이라고 덧붙였다.
국민의힘 공천관리위원회는 “검증된 리더십을 갖춘 세 후보와 함께 울산·강원·경남 시·도민의 기대에 부응하는 지역 발전을 완수하겠다”며 “각 후보의 실천력을 동력 삼아 국민이 체감할 수 있는 획기적인 변화를 이끌어내고, 늘 지역 현장에서 함께 호흡하는 국민의힘이 되겠다”고 말했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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