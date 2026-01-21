장동혁 단식 7일째…靑·민주당·한동훈은 아직 안왔다

국민의힘 장동혁 대표가 통일교 및 더불어민주당 공천헌금 의혹 특검 관철을 위해 일주일째 단식 농성을 벌이고 있는 가운데 당내에서 한동훈 전 대표의 예방을 바라는 메시지가 나왔다. 오세훈 서울시장과 유승민 전 의원, 개혁신당 이준석 대표 등 보수진영 인사들이 잇따라 농성장을 방문했고, ‘당원게시판 논란’을 두고 갈등을 보인 한 전 대표까지 찾는다면 보수 통합 분위기를 한층 강화할 수 있다는 해석이 깔린 것으로 보인다.
국민의힘 최수진 원내수석대변인은 21일 국회에서 기자들과 만나 “지금 대표 (건강이) 너무 악화됐는데 (병원) 안 간다. 상태가 아주 안 좋아서 병원에 가야 하는데. 병원에 옮겨야 하는데 비상 의원총회를 통해 의견을 모아보려고 한다”고 말했다. 국민의힘은 이날 오후 2시에 의원총회를 열어 의원들의 릴레이 단식과 장 대표의 병원행을 설득할 방법 등에 대해 논의할 방침이다. 최 수석대변인은 “찐(진짜) 단식으로 건강이 더 안 좋아져서 걱정이 많다”고 했다.
현재 청와대와 민주당에서는 장 대표가 있는 농성장을 찾지 않고 있다. 홍익표 신임 정무수석은 이날 민주당 지도부를 만나는 가운데 장 대표를 예방할 지 주목된다. 최 수석대변인은 “실제로 만날지 안 만날지 확인할 길은 없다”며 “(방문 여부와) 상관없이 의원총회를 진행한다”고 했다. 또 통일교 특검에 신천지 문제를 포함하자는 민주당의 주장에는 “통일교 특검이 제대로 되겠느냐. 신천지 ‘물타기’ 할 것이 뻔하다”고 했다. 국민의힘은 통일교와 신천지 특검을 따로 하자는 입장이다.
최 수석대변인은 또 ‘한동훈 전 대표도 (농성장에) 오면 하는 바람이 있나’라는 취재진 질문에 “(한 전 대표가) 오시면 좋겠지만 저희가 할 수 없는 부분”이라며 “대통합 메시지가 나오면 (좋겠다는) 개인적인 바람”이라고 했다.
