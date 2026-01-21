감자튀김으로 뒤덮인 英 해변…“화물선 실수에 생태계 파괴 우려”

영국 남부 해변에 수천 봉지의 감자튀김이 떠밀려와 해안가가 과자로 뒤덮이는 소동이 벌어졌다. 화물을 싣고 가던 컨테이너가 바다에 빠지면서 벌어진 일이다.
18일(현지 시간) BBC 등 외신에 따르면, 최근 영국 남부 서섹스주 이스트본 인근 해변에 엄청난 양의 감자튀김 봉지가 밀려들었다.
지역 주민 조엘 보니치(40)는 “절벽 인근 해변이 마치 황금빛 백사장처럼 보였다”며 “어떤 곳은 감자튀김이 76cm 높이로 쌓여 있었다”고 당시 상황을 전했다.
이번 소동은 폭풍 ‘고레티’가 영국을 덮치면서 발생했다. 악천후에 인근을 지나던 화물선이 컨테이너를 떨어뜨렸고, 지난달 16일 해변으로 식품과 포장재가 담긴 컨테이너 3개가 떠내려온 것이다.
● 인근엔 ‘물개 서식지’… 직접 청소 나선 주민들
해변이 감자튀김과 플라스틱 쓰레기로 뒤덮이자 지역 주민들이 직접 청소에 나섰다. 주민들은 SNS를 통해 자원봉사자를 모집하며 대대적인 정화 활동을 벌이기 시작했다.
특히 플라스틱 봉지가 인근 물개 서식지에 큰 위협이 될 수 있다는 우려가 커지면서 수거 작업에 속도가 붙었다. 한 스쿠버다이버는 “물개들이 봉지를 먹이로 착각해 삼킬 수 있어 플라스틱 수거가 가장 시급했다”고 말했다.
정화 작업에 참여한 트리샤 바로스 씨는 “해변에 도착했을 땐 그야말로 ‘감자튀김의 바다’였다”며 “눈이 닿는 곳마다 감자튀김이 있었고, 약 50cm 높이로 쌓여 있었다”고 당시 상황을 전했다.
● 현재는 쓰레기 대부분 제거
전문가들은 수질 오염 가능성을 경고했다. 인근에서 야생동물 구조 서비스를 운영하는 트레버 위크스는 “감자가 부패해 수질 오염이 발생할 수 있다. 물고기와 갑각류 등 수중 생태계가 망가질 것”이라고 설명했다.
현재 이스트본 자치구 의회(EBC)는 자원봉사자들의 노력으로 해변의 플라스틱 쓰레기가 대부분 제거됐다고 밝혔다.
지역 의회는 해안가를 방문하는 시민들에게 각별한 주의를 요청하며 “해안가로 떠내려온 식품이 반려견에게 해로울 수 있으므로 반드시 목줄을 착용시켜야 한다”고 강조했다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
