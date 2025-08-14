김건희, 수갑 찬채 평상복 차림 특검 도착…구속후 첫 조사

주가조작·공천 개입 등 각종 의혹에 둘러싸인 김건희 여사가 14일 김건희 특검(특별검사 민중기)에 출석했다. 이달 12일 구속된 후 첫 특검 조사다.
김 여사는 이날 오전 8시 40분쯤 호송차를 타고 서울남부구치소를 출발했다. 김 여사를 태운 호송차량은 이날 오전 9시 52분경 광화문 특검 사무실에 도착했다.
김 여사는 수갑을 차고 사복을 입은 것으로 전해졌다. 형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률에 따르면 미결수용자는 수사나 재판 또는 법률로 정하는 조사에 참석할 때 사복을 착용할 수 있다.
김 여사가 탄 호송차는 지하 주차장을 통해 건물로 들어갔다. 포토라인은 별도로 설치되지 않았다.
김 여사 측 변호인은 ‘오늘 무슨 혐의를 먼저 조사 받나’ 묻는 기자들의 질문에 “모른다”고 짧게 답하며 사무실로 들어갔다. 이날 김 여사 측은 유정화, 최지우 변호사가 입회한다.
김건희 특검은 “김건희 씨는 오전 9시 53분에 도착해 오전 9시 56분 조사가 시작됐다”고 밝혔다. 특검은 이날 정치브로커 명태균 씨와 관련한 공천 개입 의혹을 집중적으로 추궁할 것으로 전해졌다.
이 의혹은 윤석열 전 대통령 부부가 2022년 대통령 선거를 앞두고 명태균 씨로부터 다수의 여론조사를 무상으로 제공받고, 그 대가로 국민의힘 김영선 전 의원 공천에 개입했다는 의혹이다.
김 여사는 이밖에도 도이치모터스 주가조작 의혹, 건진법사 전성배 씨와 통일교로부터 이권 청탁을 받았다는 의혹, 대통령 관저 이전 특혜 의혹 등을 받고 있다.
앞서 법원은 12일 자본시장법·정치자금법 위반, 특정범죄가중처벌법상 알선수재 등 혐의를 받는 김 여사에 대해 구속 전 피의자심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 증거 인멸 염려를 이유로 구속영장을 발부했다.
