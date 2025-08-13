싸이, 탁현민 전화에 “형이 부탁하면 안 할 수 없지”

내일 광복절 전야제 노개런티 출연
가수 싸이(본명 박재상)가 탁현민 국회의장 행사기획자문관의 전화 한 통을 받고 출연료 없이 광복절 전야제 무대에 서기로 한 것으로 알려졌다.
우원식 의장 “크게 감사드린다”
싸이는 오는 14일 오후 8시 15분경부터 국회중앙잔디광장에서 열리는 ‘광복 80년 전야제-대한이 살았다!’ 무대에 설 예정이다.
행사 기획을 맡은 탁 자문관은 12일 CBS라디오 ‘박재홍의 한판 승부’에서 “3년 만에 싸이에게 전화했다”며 싸이 섭외 과정을 설명했다.
탁 자문관은 “싸이가 워낙 다른 행사 출연을 잘 안 하는 데다, 투어 중에는 일체 다른 행사를 안 하기에 전화를 건 뒤 괜한 부담을 주는 것 같아 후회했다”라고 말했다.
이어 탁 자문관은 “통화 후 ‘내가 부탁한 거 안 해도 되니까 너무 마음에 두지 마라. 너무 미안하다’라고 장문의 문자를 보냈다”며 “곧장 싸이가 전화해서 ‘형이 그렇게 말하면 내가 안 할 수 없지’라고 하더라”고 했다.
그러면서 탁 자문관은 “출연도 약속했는데 개런티를 안 받겠다고 해 몸 둘 바를 몰랐다”며 “싸이가 저 때문에 나오는 것도 아니고 상업적인 행사도 아니지만 말을 꺼냈던 사람으로서 싸이에게 너무 미안하고 또 고마웠다”고 했다.
싸이는 문재인 정부에서 청와대 의전비서관을 지낸 탁 자문관이 기획한 70주년 국군의날 기념 행사에도 참여했었다.
우원식 국회의장은 13일 페이스북에 올린 글에서 싸이의 노개런티 참여에 대해 “크게 감사드린다”며 “국민 여러분의 많은 관심 바란다”고 했다.
그러면서 우 의장은 지난해 윤석열 정권의 광복절 행사를 두고는 “최악이었다”고 평가했다.
그는 “뉴라이트 출신을 독립기념관장으로 임명하면서 논란이 크게 일었고, 광복절 행사에 공동행사 주최인 광복회가 참석하지 않기로 결정했다”며 “국가 서열 2위인 국회의장 역시 도저히 참석할 수 없어 불참하게 됐다”고 했다.
이어 우 의장은 “이날이야말로 민족 최대의 축제날인데, 국민은 소외된 채 정부 행사로만 하는 게 적절한가 하는 생각이 들었다”며 “그래서 (이번에) 결정한 게 ‘광복절 전야제로 국민 축제를 벌이자! 그것도 민의의 전당인 국회에서 하자!’였다”고 말했다.
그러면서 우 의장은 14일 열리는 ‘광복 80년 전야제-대한이 살았다!’에 대해 “국회 행사 자문관을 맡은 탁현민 씨의 총연출, 그리고 많은 k-팝 아티스트들의 적극적인 참여에 대해 감사 드린다”고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0