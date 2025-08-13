싸이, 탁현민 전화에 “형이 부탁하면 안 할 수 없지”

가수 싸이가 28일 오후 인천 서구 인천아시아드 주경기장에서 가진 ‘싸이 흠뻑쇼 SUMMER SWAG 2025 - 인천’에 출연해 화려한 무대를 선보이고 있다. 2025.6.28/뉴스1 ⓒ

탁 자문관은 “싸이가 워낙 다른 행사 출연을 잘 안 하는 데다, 투어 중에는 일체 다른 행사를 안 하기에 전화를 건 뒤 괜한 부담을 주는 것 같아 후회했다”라고 말했다.