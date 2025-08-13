울산 조선소 찾은 조현-조셉 윤…韓美 ‘마스가’ 논의 본격화

조현 외교부 장관과 조셉 윤 주한미국대사대리가 13일 울산 HD현대 조선소 현장을 함께 둘러보고 한미간 조선 협력 강화를 위한 방안을 논의했다. 한미 정부 고위급이 국내 조선소를 동반 방문하는 것은 이례적이다. 25일 한미정상회담을 약 열흘 앞두고 한미간 조선 협력 강화 프로젝트인 ‘마스가(MASGA)’를 본격화하기 위한 취지로 풀이된다.
외교부는 이날 조 장관과 윤 대사대리, 조석 HD현대 부회장과 이상균 대표, 국회 외교통일위원회 김석기 위원장, 김기현 아시아태평양경제협의체(APEC) 정상회의 지원 특별위원회 위원장, 김건 외통위 간사 등이 참석한 가운데 조선소 내 선박 건조 및 주요 시설 등을 시찰했다고 밝혔다.
윤 대사대리는 특히 이 회사의 특수선 야드를 주의 깊게 살펴본 것으로 전해졌다. HD현대중공업의 특수선 야드는 함정 등을 주로 건조하는 공간이다. 또 이미 건조가 완료돼 조선소 내 정박 중인 차세대 이지스함 ‘다산정약용함’에 대한 브리핑도 들었다. 미국 정부 요인이 한국의 선박 건조 역량과 함정 기술 등을 직접 확인하면서 국내 조선사를 대상으로 미 해군 함정 유지보수사업(MRO)이 확대될 수 있다는 기대감도 커지고 있다.
조 장관은 “조선소를 찾아 현장을 확인하니 마스가 프로젝트의 성공을 확신하게 된다”며 “프로젝트가 원활하게 진척될 수 있도록 꼼꼼히 살필 것”이라고 말했다. 이어 “한미동맹이 안보뿐만 아니라 경제 및 첨단기술 분야까지 아우르는 포괄적 전략 동맹 관계로 발전하고 있다”며 미국과 적극 협력하겠다는 의지를 밝혔다.
조 장관은 이날 윤 대사대리를 통해 도널드 트럼프 대통령의 APEC 회의 참석차 방한 시 조선소 현장을 둘러볼 것을 제안했고 미측도 긍정적인 반응을 보인 것으로 전해졌다.
