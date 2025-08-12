국힘 황우여 선관위원장 “전한길 형사고발 검토 안 해”

국민의힘 황우여 선거관리위원장은 대구·경북(TK) 합동연설회에서 일명 “배신자” 소동을 일으킨 전 한국사 강사 전한길 씨에 대해 “형사고발까지 검토하지 않고 있다”고 밝혔다.
황 위원장은 12일 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에서 전 씨를 업무방해 혐의 등으로 고발할 계획이 있느냐는 질문에 “(지난해 전당대회에서는) 폭력 사태까지 이르렀기 때문에 고발했는데, 이번에는 여러 정황을 봐서 윤리위원회가 적절하게 당원 입장에서 정리할 것”이라고 답했다.
그는 “이분이 당원 자격이 아니라 언론인 자격으로 입장하셨다. 모 지방 언론의 비표를 요구해서 전달받은 것이다. 정상적인 것이 아니다”라고 지적했다. 전 씨가 이날 부산·울산·경남(PK) 합동연설회에도 참석하겠다고 밝힌 것을 두고는 “당원으로서 입장이 안 되고 언론사도 정식으로 드린 게 아니다. 저희가 전 씨 측에 잘 설득할 것”이라고 했다.
전 씨 유튜브에 출연했던 후보가 당 대표가 되면 윤리위에서 논의 중인 전 씨 징계가 무산되는 것 아니냐는 질문에는 “윤리위는 독립적인 사법부 노릇을 하는 데이기 때문에 그렇게 억측하는 것은 이르다”고 말했다.
전 씨가 김근식 최고위원 후보에 대한 징계를 요구한 것에는 “검토해야겠지만 너무 조그마한 일 하나하나에 예민하게 반응하는 것보다 상황을 잘 봐서 봉합해야 한다. 다 우리 당원들이고 잘 정리하면 별문제가 없이 지나갈 것”이라고 밝혔다.
앞서 전 씨는 8일 대구·경북 합동연설회에서 찬탄(탄핵 찬성) 진영 후보들에게 “배신자” 구호를 외치도록 당원들을 선동한 이후 연설회장 출입이 금지됐다.
송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 9일 전 씨에 대한 징계 절차 개시를 요구했고, 11일에도 “죄질이 매우 엄중하다”며 강경 대응을 시사했다.
하지만 국민의힘 여상원 중앙윤리위원장은 11일 회의 후 기자들과 만나 “전 씨에게 징계 개시 사실을 알리고 소명하려면 하라는 통지를 서면으로 보내기로 했다”며 징계를 뒤로 미뤘다. 14일 전 씨를 불러 소명을 들어본 뒤 징계 수위를 결정하겠다는 것이다.
여 위원장은 “전 씨는 그날 발언 권한이 없었다”면서도 “우리 정당은 1극 체제가 아닌 다양한 스펙트럼의 의견이 제시될 수 있는 민주적 정당”이라고 했다.
