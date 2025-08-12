김건희, 尹 구속심사 받았던 법정서 영장심사

주가 조작·공천 개입 등 각종 비리 의혹을 받고 있는 윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 12일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 김 여사의 구속여부는 이르면 이날 밤 결정될 전망이다.
서울중앙지법은 이날 오전 10시 10분 서울중앙지법 서관 319호 법정에서 정재욱 영장전담 부장판사 심리로 김 여사에 대한 영장실질심사를 진행한다고 했다. 하지만 이후 심사 장소가 321호로 변경됐다. 321호는 윤석열 전 대통령에 대한 구속영장 심사가 진행됐던 곳이다.
김 여사는 영장실질심사 약 40분 전인 오전 9시 26분쯤 검은색 차량을 타고 서울중앙지법에 도착했다. 이달 6일 특검 조사를 받은 이후 6일 만의 공개석상이다.
앞서 특검 출석 조사 때와 마찬가지로 검정색 치마 정장에 굽 없는 신발을 신은 김 여사는 ‘아무 것도 아닌 사람의 의미는 무엇인가’ ‘명품 선물과 관련해 사실대로 진술한 것이 맞나’ ‘김건희 엑셀 파일을 본 적이 있나’ ‘명품 시계는 왜 사달라고 했나’ 등을 묻는 취재진의 질문에 묵묵부답으로 일관한 채 법정으로 향했다. 김 여사는 앞서 특검 출석 당시 “저같이 아무것도 아닌 사람이 심려를 끼쳐서 진심으로 죄송합니다”라고 말했다.
김건희 특검팀(특별검사 민중기)은 7일 김 여사에 대해 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반, 정치자금법 위반, 특가법상 알선수재 등 혐의를 적용해 구속영장을 청구했다.
특검은 ‘도이치모터스 주가조작’ 의혹과 관련해 김 여사가 주가조작에 가담한 공범이라고 판단하고 있다. 김 여사가 주가조작 세력이 범행에 활용할 수 있는 자금을 댄 ‘전주(錢主)’ 역할을 했다는 것이 특검의 시각이다.
특검은 또 윤 전 대통령 부부가 2022년 대통령 선거를 앞두고 명태균 씨로부터 다수의 여론조사를 무상으로 제공받고, 그 대가로 국민의힘 김영선 전 의원 공천에 개입했다고 보고 있다.
김 여사가 건진법사 전성배 씨를 통해 윤모 전 통일교 세계본부장으로부터 통일교의 청탁을 받은 뒤 샤넬백 2개와 영국 그라프사의 다이아몬드 목걸이 등 총 8000여만 원의 금품을 받았다는 혐의도 구속영장에 적시됐다.
특검은 김 여사가 혐의를 일체 부인하면서 증거를 인멸할 우려가 크다고 판단해 추가 조사 없이 곧바로 구속영장을 청구한 것으로 전해졌다.
김 여사는 영장실질심사 결과가 나올 때까지 서울 구로구 남부구치소로 이동해 대기하게 된다. 김 여사의 구속 여부는 이르면 이날 밤 결정될 것으로 보인다. 법원이 구속영장을 발부하면 전현직 대통령을 통틀어 부부가 동시에 구속 수감되는 초유의 상황이 벌어진다.
댓글 0